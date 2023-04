Calciomercato Milan, accordo totale: ecco dove giocherà, è già deciso

Ultimissime notizie di calciomercato Milan sul futuro dell’attaccante. Maldini ha già l’accordo, ecco tutti gli indizi per la prossima stagione.

Il reparto offensivo non ha convinto il Milan. Annata deludenti di alcuni big rossoneri che non sono riusciti ad incidere secondo le aspettative del club. Ecco perché, per il futuro, cambiano le strategie dei rossoneri che pensano a come migliorare l’attacco nella prossima stagione. C’è l’accordo con Maldini, svelati tutti i dettagli per il prossimo calciomercato Milan.

E’ destinata a chiudersi in anticipo la storia d’amore tra il calciatore e il Milan. C’è l’annuncio che spiazza tutti, anche gli stessi tifosi che non si aspettavano uno scenario del genere. Dopo l’ennesima prestazione sottotono, Maldini ha deciso di scaricare in maniera definitiva l’attaccante che non rientra più nei piani del Milan per la prossima stagione.

Accordo totale anche con Stefano Pioli. Il giocatore dovrà trovarsi una nuova destinazione, ecco intanto le strategie di Maldini che sta lavorando da parecchio tempo per trovare una valida alternativa all’attaccante. E’ previsto più di un colpo in attacco nel prossimo calciomercato estivo 2023 del Milan.

Ultime calciomercato Milan: l’annuncio sul futuro dell’attaccante

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da cm.com, il Milan è a lavoro per piazzare un colpo in uscita. La sua cessione può finanziare il mercato dei rossoneri con Maldini alla ricerca di un nuovo bomber da affiancare a Olivier Giroud. Il dirigente rossonero, infatti, ha capito che al Milan serve una prima punta giovane che possa contribuire a far crescere la squadra.

Per il prossimo calciomercato Milan ci sono diverse situazioni da risolvere a partire dai rinnovi di contratto. Quella più spinosa riguarda proprio Rafa Leao, che non ha ancora raggiunto un accordo con i rossoneri. Intanto il mercato del Milan si muove anche in uscita, ecco le intenzioni della società riguardo il futuro dell’attaccante.

Chi è destinato a partire è Ante Rebic che andrà via nel prossimo calciomercato Milan. Il croato ha deluso Pioli e Maldini, il suo futuro sarà lontano dall’Italia. Ecco chi lo vuole.

Calciomercato Milan: Rebic via, svelato il prezzo

Anche contro l’Empoli Rebic non ha dato il suo contributo al Milan. Fino a questo momento i suoi numeri sono deludenti, la società si aspettava molto di più. Per ora ha raccolto 26 presenze con 3 gol e 2 assist.

Ecco perché Maldini sta valutando altre situazioni per il futuro. L’obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato è quello di vendere Rebic per 15 milioni. E’ questo il prezzo fissato dai rossoneri, sulle tracce del croato c’è il Wolfsburg e altri club di Premier League.