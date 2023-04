Milan: annuncio ai tifosi, Theo Hernandez anticipa l’addio

Ultimissime sul futuro di Theo Hernandez con il Milan, il capitano e leader dello spogliatoio rossonero può aver preso una decisione in vista delle prossime stagioni.

Sarebbe arrivato anche un avviso da parte del giocatore alla tifoseria, messaggio chiaro lanciato in vista di quello che può essere un movimento di mercato davvero importante per i rossoneri.

Perché il calciatore ha parlato in conferenza stampa con il suo allenatore del Milan in vista della sfida tanto attesa di Champions contro il Napoli.

Milan: annuncio di Theo Hernandez in conferenza stampa

Domani, 12 aprile, ci sarà l’andata dei Quarti di Finale di Champions League Milan Napoli. Una partita tanto attesa in tutto il mondo e in particolare a Milano, che sogna di tornare ad arrivare fino in fondo alla competizione come accaduto già negli anni storici passati sotto la gestione Berlusconi. Intanto, proprio in conferenza stampa sono arrivate le parole di mister Stefano Pioli con al suo fianco il capitano Theo Hernandez che è diventato in questi anni sempre più un punto di riferimento in campo e fuori di questo Milan.

Dichiarazioni veramente importanti quelle del giocatore francese che da anni veste la maglia rossonera e che avrebbe anche dato un segnale in vista del futuro. Il suo ultimo rinnovo di contratto con il Milan è arrivato a portarlo ad una scadenza nel 2026 con uno stipendio da top a 4 milioni di euro a stagione, diventando uno dei più pagati del club. Eppure, continuano ad esserci importanti notizie sul calciomercato che riguarda Theo Hernandez che può dire addio da un momento all’altro. Perché, se la società rossonera spinge per tenerlo, le altre si fanno sotto in maniera importante.

Sono tanti i club che sognano di andare a comprare quello che è considerato uno dei migliori terzini al mondo, capace di fare la differenza sia col Milan che con la Nazionale della Francia. Theo Hernandez ha tantissimo mercato e per questo il club dovrà provare a trattenerlo, anche se la sua volontà è chiara come ha espresso in conferenza stampa.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez avvisa i tifosi

Ad una domanda sul calciomercato, Theo Hernandez ha risposto avvisando i tifosi di quello che può essere il suo futuro con il Milan. Queste parte delle dichiarazioni del calciatore:

“Sogno di giocare ancora tanti anni con il Milan, qui sto bene. Poi però si sa, nel calcio mai dire mai a quello che può accadere in futuro”.

Milan: la scelta di Theo Hernandez e le offerte

Un avviso chiaro di Theo Hernandez al Milan e i suoi tifosi. Ama Milano e vuole restarci ancora a lungo, soprattutto ora che la sua compagna aspetta un figlio. Occhio però a quello che può riservare il mercato del futuro, con i top club d’Europa pronti a mettere sul conto del Milan e del giocatore delle maxi cifre irrinunciabili.