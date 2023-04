Fallimento Roma, incredibile: Mourinho cambia subito aria

Nonostante i continui sold-out all’Olimpico, le strade di Jose Mourinho e della Roma a fine stagione potrebbero dividersi. Con o senza Champions.

La stagione della Roma, seppur non eccezionale – nella testa dei tifosi i due derby persi continuano a pesare, forse troppo – non è certo da buttare. In piena corsa Champions, i capitolini hanno chance importanti anche in Europa League. Giovedì 13 aprile in Olanda è prevista l’andata dei quarti di finale, il ritorno nella Capitale una settimana dopo.

Il legame tra la Roma e lo Special One è di quelli di ferro. Anche per la sua capacità comunicativa, il tecnico portoghese è entrato nel dna dei sostenitori giallorossi che riempiono sempre il catino del Foro Italico. Mister Triplete però non pensa di avere i mezzi per sostenere la competizione al vertice con le altre concorrenti della serie A.

Mourinho e le lamentele su una rosa non all’altezza

“Io ho una rosa che fa fatica giocando tre partite alla settimana, quando devo fare le rotazioni”, disse Mourinho a Roma il 1° febbraio dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia dalla Cremonese. Fu solo una delle tante uscite del genere. In realtà Mourinho non è cosi certo di restare alla Roma.

Al momento sono solo brutti pensieri, ma Jose Mourinho a fine stagione potrebbe chiudere la sua avventura in giallorosso. Contratto in scadenza nel 2024, il tecnico della Roma già ha rifiutato due offerte top per rimanere un allenatore di club. Mourinho, infatti ha declinato l’invito sia del Portogallo sia del Brasile, due dinieghi di assoluto rilievo.

Mourinho chiede garanzie: Roma ancora più lontana

Anche in virtù di questo attaccamento concretamente mostrato alla Roma, Mourinho si aspetta presto una mossa dalla società. L’allenatore ha fatto trapelare di attendersi una proposta per prolungare oltre il 2024 il suo contratto, ma secondo i Friedkin il vincolo attuale non va toccato. Per il presidente non c’è fretta, un parere opposto a quello della sua guida tecnica.

Mourinho non ama questa situazione di stallo. Preferisce il silenzio, tanto che l’ultima conferenza stampa è datata 28 gennaio, vigilia di Napoli-Roma. Ad alimentare questa insofferenza, anche la voce che vorrebbe il portoghese aver chiesto ad Aquilani, proprietario della casa affittata da Mourinho a Roma, di chiudere il contratto già la prossima estate. Inoltre, si parla di un’offerta dall’Arabia Saudita di 120 milioni di euro in due anni, cifra da far impallidire CR7. Al momento numeri da favola, ma quella di Mourinho con la Roma potrebbe concludersi prima del previsto.