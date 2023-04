Infortunio Osimhen, ecco quando torna: l’annuncio di De Laurentiis

Arrivano le parole da parte di Aurelio De Laurentiis in merito al ritorno in campo con il Napoli dell’attaccante Victor Osimhen.

Spalletti è ancora in attesa di conoscere le condizioni fisiche del nigeriano che sta facendo di tutto per tornare in Champions League contro il Milan. Tutta Napoli spera nel rientro di Victor Osimhen, ecco l’annuncio del presidente De Laurentiis sulle condizioni fisiche del bomber.

Nuovo colpo di scena sull’infortunio di Victor Osimhen. Ecco l’annuncio da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato alcune dichiarazioni sui tempi di recupero dell’attaccante nigeriano, infortunatosi con la sua Nazionale durante la sosta. Il calciatore, che ha saltato la sfida contro Milan e Lecce, sta lavorando per tornare a disposizione di Spalletti in Champions League.

Ultime Napoli, quando torna Osimhen: De Laurentiis svela tutto

Ieri mattina il presidente del Napoli De Laurentiis è stato intercettato ad Ischia da alcuni tifosi del Napoli che gli hanno chiesto informazioni in merito ai tempi di recupero di Victor Osimhen.

L’edizione odierna di Repubblica ha svelato il virgolettato del numero uno del Napoli che ha confessato tutto sull’infortunio di Osimhen. Ecco le ultimissime notizie sul rientro dell’attaccante azzurro che sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Luciano Spalletti, che intanto deve fare i conti anche con le possibili assenze di Simeone e Raspadori che non sono al meglio della condizione.

Questo l’annuncio di De Laurentiis che ha svelato l’indisponibilità di Osimhen contro il Milan.

“Purtroppo Victor non è nelle condizioni di giocare, speriamo di rivederlo in campo al Maradona per la sfida di ritorno contro il Milan”, così il patron del Napoli De Laurentiis sul ritorno di Osimhen. Il presidente ha risposto ai tifosi direttamente da Ischia, dove era in compagnia della sua famiglia per qualche giorno di relax.

Napoli: chi gioca in attacco contro il Milan

Brutte notizie per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare a Victor Osimhen contro il Milan. Il mister deve fare a meno anche di Simeone. L’unico a disposizione è Raspadori, anche se l’ex Sassuolo non è nelle condizioni migliori. Intanto si valutano anche altre ipotesi come Lozano, Elmas e Kvaratskhelia che possono giocare come falsi 9. Il tecnico perde uno dei suoi uomini migliori nel momento clou della stagione, con la Champions League alle porte. Adesso dovrà trovare altre soluzioni per poter battere il Milan nel doppio confronto e ottenere l’accesso alle semifinali di Champions League.