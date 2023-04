Inter: Inzaghi cacciato, Marotta svela la scelta di fine anno

Si parla davvero tanto di quello che può essere l’esonero di Inzaghi al termine della stagione dell’Inter. Intanto, da parte della società l’idea sembra essere piuttosto chiara.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti su quella che sarà la scelta del club per il termine della stagione. Perché ci sono importanti novità su quella che sarà la svolta in panchina.

Inter: addio Inzaghi ,l’annuncio di Marotta

Nel pre partita dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter sono arrivate le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, che ha svelato quella che sarà la scelta del club sull’esonero di Inzaghi che tanto si parla. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport:

“Assolutamente, non è sul banco degli imputati. Quest’anno siamo stati protagonisti, meno in campionato ma le colpe non sono dell’allenatore Dobbiamo rimediare e puntare alla continuità in tutte le competizioni”.