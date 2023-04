Inter: Inzaghi l’ha fatto fuori, si è sentito tradito

L’Inter di Simone Inzaghi si gioca gran parte della stagione in questi primi 90 minuti della doppia sfida con il Benfica di Champions League. Un giocatore è stato fatto fuori.

Arrivano aggiornamenti sul club nerazzurro e le scelte del tecnico che sembra essere stato molto duro nei confronti di un giocatore in particolare per questa gara d’Europa.

Sarà una grande sfida quella con il Benfica ai quarti di Champions per l’Inter che vuole fare di tutto per passare il turno e ritrovarsi poi alla semifinale che manca da tantissimi anni.

Benfica Inter: Inzaghi fa fuori un giocatore

Questa stagione dell’Inter è stata deludente sotto tanti punti di vista, in particolar modo in campionato per ciò che è accaduto, dove la squadra si ritrova al momento al quinto posto fuori dalla zona Champions League con già 10 sconfitte incassate. Erano anni che non c’era un andamento così negativo in campionato e per questo motivo ora la società ha intenzione di prendere dei provvedimenti nei confronti del tecnico. A sua volta Simone Inzaghi pare che si sia sentito tradito da alcuni giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza quest’anno.

I risultati non sono dalla parte del club nerazzurro che ha intenzione di dare una svolta in vista della prossima stagione. Ma già in questo finale l’allenatore dovrà provare ad ottenere il massimo dei risultati in tutte e tre le competizioni per cui lotta: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Si gioca anche il suo futuro Inzaghi con l’Inter e per questo motivo si affiderà ai suoi uomini di fiducia. Niente più errori, non sono accettabili e per questo si cambia.

Per una partita così importante mancheranno alcuni giocatori chiave, eppure saranno rimpiazzati. Ma altri giocatori non verranno schierati in base a quello che è stato l’ultimo periodo, dove l’Inter di Inzaghi ha sbagliato tanto e ottenuto risultati non convincenti, anzi, molto deludenti.

Inter: Lukaku mandato in panchina da Inzaghi

Romelu Lukaku è stato mandato in panchina da Inzaghi per la partita Benfica Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Quella che è stata presa come la punta di riferimento di quest’anno ha deluso e non poco, per questo motivo l’allenatore ha deciso di cambiare e di lasciare fuori il giocatore, scegliendo al suo posto Dzeko.

Formazioni Benfica Inter: le scelte di Inzaghi

In vista della partita di questa sera in Champions League Benfica Inter sono state comunicate le scelte ufficiali con le formazioni dei due allenatori: