Inter: Inzaghi stufo, ha già trovato un altro club

Una situazione davvero complicata quella all’Inter tra Simone Inzaghi e la società quest’anno. Il giovane allenatore italiano ex Lazio è stato scelto per il post Conte, ma è già pronto all’addio.

Nonostante dei trofei ottenuti, non ci sono dei segnali importanti da parte del club per una conferma del tecnico per alcuni problemi sulla continuità dei risultati. A fine stagione la decisione definitiva.

Ma ora sembra essere proprio il tecnico a pensare di lasciare l’Inter per la scarsa fiducia che ha ricevuto in questi ultimi mesi in particolare. Avrebbe già anche trovato una nuova squadra.

Inter: Inzaghi saluta il club e va via

Ci sarebbe ancora un anno di contratto tra Simone Inzaghi e l’Inter, arrivato due anni fa come sostituto di Antonio Conte per ereditare una squadra che aveva appena vinto in Serie A, ma che ha dovuto fare i conti con i gravi problemi economici della società di Zhang. Lo scorso anno si è concluso con la vittoria di Supercoppa Italia e Coppa Italia (entrambe partite contro la Juve) ma ha perso il campionato subendo una rimonta incredibile dal Milan di Pioli che verso il periodo di marzo era a -8 punti dai nerazzurri.

Quest’anno sembra essere andato anche peggio sotto alcuni aspetti. Perché l’Inter in campionato è fuori dalla zona Champions League al momento con un 5 posto e oltre 20 punti dalla capolista. Un cammino fatto da 10 sconfitte in campionato fino a questo punto che avrebbero fatto venire seri dubbi alla società su Inzaghi nonostante sia arrivato ai Quarti di Champions al momento che si giocherà contro il Benfica.

A fine stagione si tireranno le somme, ma sembra esserci intenzione da parte dell’Inter di non confermare Inzaghi in panchina. Allo stesso tempo, ora pare essere proprio l’allenatore che starebbe pensando di andar via. Infatti, anche in caso di un raggiungimento in finale di Champions, l’allenatore sembrerebbe intenzionato a lasciare il club secondo La Gazzetta dello Sport.

Inter: addio Inzaghi, lo vuole il Tottenham

Potrebbe subito arrivare una grande occasione per Simone Inzaghi in caso di addio dall’Inter, perché ci può pensare il Tottenham. L’allenatore può ancora una volta sostituire Conte, che ha lasciato il club londinese qualche settimana fa per una rottura con la società.

Ora si cerca un nuovo allenatore al Tottenham che ha anche Inzaghi nel mirino e ci sono anche dei retroscena importanti di calciomercato su questo argomento. Al momento in panchina con gli Spurs c’è il vice di Conte, Stellini.

Tottenham: Paratici vuole Inzaghi

Vista l’inchiesta Prisma, al momento è sospeso Paratici dal ruolo di ds del Tottenham, ma il dirigente stravede per Inzaghi e già lo stava per portare alla Juve nel 2019. Ora può nasce una nuova occasione tra le parti per lavorare insieme. Sarebbe la prima occasione di andare fuori dall’Italia per Inzaghi.