Inter, giocatore vs arbitro: c’è la sentenza del Giudice Sportivo – UFFICIALE

By

C’è la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti con l’arbitro, c’è la notizia che riguarda il giocatore dell’Inter.

“Per comportamenti irriguardosi” ai danni dell’arbitro Chiffi, dopo le ultime vicende di stagione vissute nel momento più turbolento della storia recente del club interista.

C’è una Champions League sulla quale concentrarsi e l’Inter non vuole distrazioni, ma oggi è giunta sentenza del Giudice Sportivo che condanna così il giocatore interista, per le vicende che riguardano il campionato di Serie A e le prossime partite da giocare, perché l’Inter ha bisogno comunque di ritrovare punti importanti in classifica.

Inter, sentenza sul titolare: la decisione del Giudice Sportivo

C’è la decisione del Giudice Sportivo, dopo quanto accaduto con l’arbitro Chiffi, protagonista l’interista nella discussione avuta con il direttore di gara nel match disputato dall’Inter.

Il momento è complesso in casa Inter e la stessa società del “biscione” vuole riprendersi, per macinare punti importanti in Serie A, ma prima passerà la Champions col Benfica e, questa sera, proprio il calciatore coinvolto nei fatti con l’arbitro Chiffi, sarà titolare.

Parliamo di Lautaro Martinez, protagonista quest’oggi della sentenza emessa dal Giudice Sportivo. Ecco, di seguito, cosa è successo e il comunicato ufficiale sulla sanzione inflitta al giocatore argentino.

Ultime Inter, sentenza su Lautaro Martinez: ha patteggiato, i provvedimenti

Il Giudice Sportivo si è espresso su quanto accaduto tra Lautaro Martinez e l’arbitro Chiffi. Ecco cosa è scritto, nel comunicato di oggi: “A seguito del patteggiamento raggiunto tra le parti, al giocatore dell’Inter, Lautaro Martinez, è stata inflitta una sanzione per un’ammenda di 3mila euro. Ma, per responsabilità oggettiva, tale ammenda va inflitta anche alla società Inter, sempre per 3mila euro”.

Deferito Lautaro, il comunicato del Giudice Sportivo

Il comunicato, a seguito della sentenza del Giudice Sportivo su Lautaro Martinez, continua. Ecco cosa è stato rivelato: “Il giocatore era stato deferito per aver, lo scorso 31 gennaio e in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, avuto un comportamento irriguardoso con l’arbitro, proferendo parole sconvenienti e volgari all’indirizzo del direttore di gara“.

Rischia qualche altra cosa oltre all’ammenda? A quanto pare, attraverso il patteggiamento, Lautaro Martinez non rischia di essere sanzionato con squalifica, in vista degli importanti appuntamenti di campionato e di Coppa Italia. Il “Toro” argentino se l’è cavata con una sanzione economica.