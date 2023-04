Inter o Juventus: De Paul ha già fatto la sua scelta

De Paul è conteso dall’Inter e dalla Juventus. Il centrocampista campione del Mondo ha fatto la sua scelta: ecco dove andrà.

Juventus-Inter è una classica del nostro calcio. Una sfida che non si ferma solo al campo, ma arriva anche al mercato. Le due squadre sono in lotta per un posto in Champions League e si stanno contendendo l’accesso in finale di Coppa Italia. L’andata della semifinale è finita 1-1 tra le tante polemiche. A fine aprile ci sarà il ritorno. Le due squadre non hanno vissuto una grande stagione, ma le coppe possono cambiare tutto. Inoltre saranno anche impegnate in Europa. L’Inter col Benfica mentre la Juventus contro lo Sporting CP.

Impegno portoghese per entrambe. Inzaghi si gioca il suo futuro. Allegri resterà quasi sicuramente sulla panchina bianconera. L’allenatore dopo un inizio complicato si è riconquistato la fiducia di società e soprattutto tifosi. Il duello tra le due squadra si sposta anche sul calciomercato. Entrambe seguono con particolare attenzione Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Atletico fa gola a molti club e potrebbe tornare in Italia dopo la sua esperienza all’Udinese.

De Paul sceglie la sua prossima squadra: dove vuole giocare il prossimo anno

Rodrigo De Paul lascerà l’Atletico Madrid. La sua avventura in Spagna è stata ricca di alti e bassi e ora si avvicina il suo ritorno in Serie A. L’argentino ha disputato un grande Mondiale e si è laureato campione del Mondo con la sua nazionale.

E’ stato tra i protagonisti assoluti della spedizione in Qatar con Messi e compagni. Lo seguono Inter e Juventus secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘TodoFichajes’. Rodrigo gradisce entrambe le decisioni ma deciderà solo a fine stagione. Il motivo? Dipende tutto dalla Champions. La squadra che si assicurerà la partecipazione alla vecchia coppa dei campioni potrà godere di De Paul. Ad oggi la situazione non è florida per nessuna delle due squadre.

La Juve dovrebbe sperare nella restituzione dei 15 punti. In quel caso sarebbe seconda in classifica. Oppure può vincere l’Europa League. L’Inter si trova in una situazione peggiore poiché vincere la Champions è quasi impossibile e la situazione in classifica non è delle migliori. In questi ultimi due mesi dovranno impegnarsi per raddrizzare la stagione e convincere l’ex Udinese. La concorrenza è tanta, infatti ci sono anche sirene inglesi. Il Tottenham nelle ultime ore è piombato su di lui. Gli Spurs non hanno problemi economici e potrebbero offrire un ingaggio importante al centrocampista. Inter e Juventus sono avvisate.