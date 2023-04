Juve, il blitz in casa Milan è decisivo: arriva proprio lui

La Juventus è pronta a bussare alla porta del Milan e a piazzare un vero e proprio colpo per la prossima stagione.

Ovviamente con l’approvazione da parte del tecnico Massimiliano Allegri. La dirigenza bianconera sta pensando proprio al rossonero per ripartire in vista del prossimo campionato. Un duro colpo per il ‘Diavolo’ che potrebbe perdere uno degli uomini simbolo della società. La ‘Vecchia Signora‘ è pronta a dare l’assalto decisivo. Sembra che oramai non ci siano più dubbi visto che, nella lista dei preferiti, spunta proprio il suo nome.

L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza visto che su di lui sono piombate anche altre società pronte a chiedere informazioni. Il personaggio in questione, però, è pronto a rimanere in Serie A (nonostante un timido interessamento anche da parte di club esteri che lo avevano adocchiato). Si tratterebbe di un altro sgarbo della società bianconera nei confronti dei “rivali” del Milan. Gli stessi che tenteranno, in tutti i modi, di fargli cambiare idea e di non accettare la destinazione Torino.

Juventus, che colpo dal Milan: rossoneri beffati

L’obiettivo della Juventus, per la prossima stagione, è quello di ritornare a fare paura alle altre squadre del campionato. In primis si pensa ad un grande calciomercato. Per farlo, però, ci vuole anche un ottimo direttore sportivo. Ed è per questo motivo che la prima scelta della società porta al nome di Frederic Massara del Milan. L’attuale dirigente rossonero è entrato seriamente nella lista dei preferiti del club bianconero.

L’ottimo lavoro svolto dall’ex calciatore non è passato affatto inosservato ai vertici bianconeri, che stanno monitorando la situazione. L’obiettivo è quello di strapparlo al ‘Diavolo‘ e convincerlo a sposare il progetto piemontese per la prossima stagione. Maldini e company cercheranno, in tutti i modi, a fargli cambiare idea e a non trasferirsi nel capoluogo piemontese.

Il suo nome, però, piace moltissimo alla Juventus che vuole ripartire proprio da lui e ad affidargli le chiavi per costruire una grandissima squadra per la prossima stagione. Non è da escludere che nelle prossime settimane possano esserci delle importanti novità in merito. Si tratterebbe di un durissimo colpo per l’ambiente rossonero, che rischierebbe di perdere una pedina fondamentale della dirigenza.