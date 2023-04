Juventus, litiga con Allegri: scintille in allenamento, lo stanno cacciando

Tensione in casa Juventus, in vista della sfida di Europa League contro lo Sporting. Ecco il retroscena sulla lite con Allegri, adesso la società è pronta a cacciarlo.

E’ caos totale in casa Juventus in vista degli ottavi di Europa League contro lo Sporting. Il calciatore ha perso le staffe ed ha iniziato ad inveire contro l’allenatore, adesso la società è pronta a prendere una decisione.

Non arrivano notizie confortanti per quanto riguarda il futuro del calciatore. Stagione deludente la sua. Doveva essere uno dei protagonisti della Juventus e, invece, è stato rilegato a semplice comprimario della squadra. Ieri, nel corso dell’allenamento a porte aperte, ha manifestato tutta la sua delusione: il tutto è sfociato in un battibecco finale con Massimiliano Allegri.

Lite con Allegri, è successo in allenamento: il retroscena spiazza i tifosi

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a raccontare tutti i dettagli del litigio tra il calciatore della Juventus e Massimiliano Allegri. Una situazione particolare che rischia di compromettere il finale di stagione dei bianconeri, che sono ancora in corsa in Europa League e Coppa Italia.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra si è ritrovata ieri mattina alla Continassa per un allenamento a porte aperte. Alla seduta non ha partecipato Dusan Vlahovic, che ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Con lui anche De Sciglio. Intanto, spunta il retroscena relativo al litigio tra Paredes e Allegri: ecco cosa è successo.

Juventus: Paredes litiga con Allegri

Voluto fortemente da Allegri e Cherubini, Paredes non ha convinto la Juventus. La sua avventura è ai titoli di coda. Ieri è arrivato il faccia a faccia tra l’argentino e l’allenatore della Juventus, che in questa stagione ha puntato nel ruolo di regista su Locatelli e poi Barrenechea.

Paredes, nell’allenamento di ieri, ha sbottato contro Allegri. Il centrocampista è apparso molto deluso e arrabbiato per la gestione degli ultimi mesi. Rientrando negli spogliatoi avrebbe avuto questo scontro con il tecnico della Juventus, rinfacciandogli lo scarso impiego. Attimi di tensioni con Paredes che ha lasciato in anticipo il centro sportivo, non partecipando al pranzo della squadra.

Calciomercato Juventus: Paredes via, Allegri ha già scelto chi prendere

La lite tra Paredes e Allegri rischia di compromettere ulteriormente il futuro alla Juventus del centrocampista argentino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, i 20 milioni di euro che sarebbero serviti per il riscatto saranno utilizzati per altre operazioni.

Intanto, per la sua sostituzione, la Juventus è pronta a puntare su Nicolò Rovella. L’ex Genoa è attualmente in prestito al Monza ed è uno dei migliori della squadra di Palladino.