Nuovi aggiornamenti riguardo il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti, inflitta ai bianconeri in campionato.

Si sta giocando una partita importante extra campo che può determinare in un modo o nell’altro il futuro della Juventus in questa stagione. La penalizzazione di quindici punti e posa e non poco sulla squadra bianconera, che è attualmente fuori dalle coppe per la prossima stagione. L’unica strada percorribile per arrivare in Champions League è la vittoria dell’Europa League. Intanto arriva la decisione da parte della FIGC in merito al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus.

L’edizione odierna di Tuttosport ha anticipato la decisione della Figc sul ricorso al Coni della Juventus sulla penalizzazione di quindici punti. Ecco la presa di posizione da parte del massimo organismo del calcio italiano.

La classifica di Serie A ad oggi non è veritiera, anche perché a pesare sui punti della Juventus c’è la penalizzazione inflitta dalla Procura Federale. Ecco perché si attende il ricorso al Coni prima di avventurarsi in qualsiasi analisi sportiva, ad oggi i bianconeri sono fuori dalla Champions League ma tra nove giorni tutto potrebbe cambiare.

La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Juventus sui quindici punti in classifica, ci sarà il prossimo 19 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, la Figc ha preso una decisione coerente con il passato. A dettare la linea il presidente Gravina, che la scorsa settimana è stato eletto anche vice presidente della Uefa.

Il numero uno del calcio italiano ha deciso di non far costituire la FIGC davanti al Collegio di Garanzia del Coni. Una mossa, questa, che nulla a che vedere con il processo della Juventus. Non si tratta di un segnale positivo o negativo per i bianconeri, ma ciò serve solo a garantire la neutralità del processo con la Federazione che intende farsi da parte su questa vicenda.

Sono scaduti i termini, la Figc ha deciso di non costituirsi davanti al Collegio di Garanzia del Coni che dovrà decidere in merito al ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti.

La Federazione ha deciso di non prendere posizione su questa vicenda che rischia di compromettere non solo la Juventus ma anche altri club. Visto che anche altre Procure hanno avviato indagini nei confronti di altre società in merito a questo caso delle plusvalenze. Ecco perché il verdetto del Coni del prossimo 19 aprile sarà determinante e farà giurisprudenza.