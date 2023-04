Lascia la Lazio e va all’Inter: Marotta accontenta Inzaghi

Simone Inzaghi vuole fare spesa nella sua ex squadra. Il mister ha puntato un centrale della Lazio e, se dovesse rimanere all’Inter, Marotta è pronto ad accontentarlo.

La stagione dell’Inter è un fallimento fino a questo momento. Fuori dalla lotta scudetto e rischia anche di restare fuori dalle prime quattro posizioni di classifica. Inzaghi è in bilico ma le coppe possono cambiare la situazione. Lo scorso anno ha salvato la stagione con la Coppa Italia e la Supercoppa, entrambe vinte ai danni della Juventus. Ad aprile si gioca il suo futuro. Nel trofeo nazionale sfida i bianconeri in semifinale, con il primo atto che è finito 1-1. Mentre in Champions affronterà il Benfica nei quarti di finale. Partite da dentro o fuori per il mister che dovrà guadagnarsi la fiducia.

Marotta in caso di conferma è pronto ad accontentarlo e il primo settore che dovrà sistemare è la difesa. Sono troppi i gol presi dai nerazzurri in questo campionato. Tante le disattenzioni che hanno portato a delle rovinose sconfitte. Una delle ultime in casa con la Fiorentina. Il gol di Bonaventura nasce da un errore di Bastoni. Il centrale italiano non sta disputando una grande annata. Un altro difensore che è nel giro della Nazionale è finito sul taccuino di Marotta.

Inzaghi vuole Casale: Marotta pronto ad accontentarlo

Inzaghi mette gli occhi su un giocatore della ‘sua’ Lazio. Si tratta di Casale, il centrale biancoceleste sta disputando una grande stagione e insieme a Romagnoli ha formato una delle coppie più forti del nostro campionato. Infatti la difesa di Sarri è tra le migliori d’Europa, anche grazie alle ottime prestazioni di Casale. L’Inter vuole dare una sistemata al pacchetto arretrato e l’ex Verona è finito nel mirino. I nerazzurri hanno avuto diversi problemi in stagione e il prossimo anno perderanno sicuramente Skriniar. Lo sloveno andrà al PSG a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il contratto. C’è fiducia per De Vrij. Anche l’olandese è in scadenza ma potrebbe prolungare.

L’età avanza e i minuti in stagione sono stati pochi per questo Marotta si sta guardando intorno. Casale è giovane, classe 1998, e rappresenta un ottimo profilo per l’Inter. Lotito non cede facilmente i suoi giocatori e il centrale dovrà valutare bene se lasciare la capitale. Perchè la Lazio potrebbe giocare la prossima Champions League. Invece la situazione dell’Inter appare decisamente più complicata.