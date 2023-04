L’Inter sorpassa il Barcellona, può arrivare al posto di Skriniar

L’Inter pensa già alla prossima stagione. Marotta è a caccia di un difensore centrale che per sostituire Skriniar.

L’Inter continua ad andar male in campionato e Inzaghi rischia seriamente di lasciare Milano la prossima stagione. I risultati non sono buoni e la dirigenza non è soddisfatta dell’operato del mister. Marotta intanto pensa a come rinforzare la rosa. I nerazzurri perderanno Skriniar in difesa. Lo sloveno andrà al PSG a parametro zero dopo la decisione di non rinnovare il contratto. Una delle colonne portanti della difesa lascerà e serve un sostituto all’altezza. L’Inter ad aprile si gioca tutto ed è obbligatoria la qualificazione in Champions League. Restare fuori dalle prime 4 posizioni sarebbe un dramma per una società che ha bisogno di entrate per sistemare i conti.

Senza Champions Inzaghi non si salverà neanche con la vittoria della Coppa Italia. Manca la semifinale di ritorno dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus all’andata. Inoltre ci saranno anche i quarti col Benfica. L’ex Lazio chiede il tutto per tutto ai suoi ragazzi ma gli ultimi risultati non lasciano ben sperare. I tifosi sono delusi ed è arrivato anche un duro comunicato della Curva Nord. Il settore più caldo ha contestato la squadra anche dopo il pareggio contro la Salernitana.

Marotta ha scelto il sostituto di Skriniar: superata la concorrenza del Barcellona

Non solo Skriniar andrà al PSG, l’Inter rischia di perdere anche Bastoni. Il centrale non ha ancora firmato il rinnovo (scadenza 2024) e in estate potrebbe andare via per non essere ceduto poi a zero il prossimo anno. Marotta prova a correre ai ripari e si guarda intorno per sistemare il pacchetto arretrato. Il nome sul taccuino dei dirigente nerazzurro è quello di N’Dicka. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, l’Inter negli ultimi giorni si sarebbe posizionata in primissima fila per il centrale dell’Eintracht, superando anche il Barcellona di Xavi.

Marotta è molto abile nel prendere i giocatori a parametro zero e lui potrebbe essere il rinforzo giusto. Il centrale francese, acquistato nel 2018 dall’Eintracht Francoforte per per un’operazione da circa 6 milioni di euro con l’Auxerre, è infatti giunto all’ultimo anno di contratto con la formazione tedesca. Considerato tra i più talentuosi giovani difensori in Bundesliga, in virtù della scadenza del prossimo 30 giugno potrebbe già firmare un pre-accordo con qualsiasi altra squadra. Skriniar andrà via, ma i tifosi possono sentirsi al sicuro se dovesse arrivare N’Dicka. Il giocatore piace a molte big europee ed è di ottima affidabilità.