Milan: Leao deciso, ha già svelato il futuro agli amici

Il futuro di Rafa Leao e il Milan è ancora da ufficializzare, ma ora sembra essere arrivata la decisione definitiva da parte del giocatore che avrebbe già dato una risposta al club.

Una scelta presa e comunicata in privato, anche alle persone che più sono vicine a lui. Ora i tifosi aspettano per capire quello che sarà il futuro del giocatore che è considerato il punto di riferimento da tutti in campo.

Grande crescita da parte del Milan in questi anni con il giovane 24enne portoghese che si è rivelato più volte l’arma in più, negli scontri diretti con le big in Italia e in Europa e lo scorso anno ancor di più.

Calciomercato Milan: deciso il futuro di Leao

L’attuale contratto di Leao con il Milan è in scadenza 2024 e con uno stipendio di soltanto 1,4 milioni di euro a stagione. Considerato che è uno dei migliori giocatori in Italia e in Europa nel suo ruolo, ora bisogna decidere in maniera definitiva cosa accadrà per il futuro. Perché il Milan sta provando da tempo per rinnovare ad ogni costo con il proprio talento, ma le grandi squadre si sono fatte sotto da mesi e vogliono provare a prenderlo.

Una lunga trattativa quella del rinnovo tra il Milan e Leao, con la società disposta a portare fino ad oltre 5 milioni lo stipendio del giocatore. La richiesta iniziale del portoghese e la sua famiglia è stata quella di 7 visti anche i problemi economici che ha il giocatore con lo Sporting Lisbona. Infatti, ora bisogna capire quella che sarà la scelta finale del giocatore che ha sempre ammesso di trovarsi benissimo a Milano.

Il contratto in scadenza nel 2024 è un chiaro problema, perché l’estate prossima di calciomercato dovrà arrivare una cessione o un rinnovo tra Leao e il Milan per evitare poi di perderlo tra un anno gratis, come già capitato in questi anni con Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu. Ora però arriva l’indizio del giocatore che potrebbe far impazzire i tifosi e la società.

Milan: Leao conferma tutto, rinnovo pronto

“Resterò al Milan”. questa la breve battuta che Rafael Leao avrebbe annunciato ad alcuni amici stretti nel privato in vista del suo futuro con il Milan secondo la Repubblica. Maldini e Massara a lavoro per chiudere subito dopo i quarti di Champions contro il Napoli il rinnovo del giocatore.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio il rinnovo di Leao con il Milan che pensano ad una situazione per tamponare. Pronto un prolungamento di contratto fino al 2025 con un miglioramento dello stipendio e per valutare con calma anche l’eventuale cessione.

Rinnovo Leao Milan: stipendio da top per la multa

Secondo le ultime notizie, il Milan proporrà a Leao un rinnovo con stipendio alto da top per risolvere anche la questione multa da pagare allo Sporting CP di circa 20 milioni.