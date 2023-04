Assenza in Milan-Napoli, parla Pioli: messaggio diretto al Napoli

Messaggio diretto al Napoli, dei rumors circolati sull’assenza in Milan-Napoli a San Siro, ha parlato Stefano Pioli.

Quest’oggi, in conferenza stampa di vigilia nel giorno di Milan-Napoli, ha preso voce il tecnico dei rossoneri e al centro delle questioni c’è un’assenza particolare a San Siro, già annunciata, della quale appunto ha voluto parlare Stefano Pioli.

Senza paura, spiegando quella che è la posizione dopo le notizie che sono filtrate anche a Milano sull’assenza, per infortunio. Ecco, di seguito, la conferenza stampa integrale di Pioli.

Stefano Pioli, assenza in Milan-Napoli: parla il tecnico in conferenza

È il giorno di vigilia di Milan-Napoli, a San Siro l’Italia ritrova un derby in Europa e non succedeva da diverso tempo.

Il calcio italiano si rialza ma, nella bellissima sfida di Champions League tra le due squadre di Serie A, c’è un’assenza importantissima e, a parlarne in conferenza stampa, è il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli.

Pioli affronta il Napoli di Spalletti e manda un chiaro segnale allo stesso club che ha battuto per quattro reti a zero nell’ultimo appuntamento al Diego Armando Maradona tra le due squadre, nella recente sconfitta a Napoli. E Milan-Napoli non vedrà Osimhen in campo, Pioli gli manda un messaggio.

Conferenza Milan-Napoli, parla Pioli

Quelle che seguono, sono le parole di Stefano Pioli sull’assenza di Victor Osimhen e sul momento del Napoli, prima della sfida contro il suo Milan, in Champions League: “Stiamo parlando un centravanti che ha fatto gol a ripetizione, è un attaccante fortissimo, ma noi ci rapportiamo ad una squadra che fino alla partita contro di noi aveva sempre vinto senza di lui. Pensate, il Napoli ha il miglior attacco della Champions, è una squadra forte. Noi abbiamo avuto una preparazione importante, senza Osimhen il Napoli avrà meno profondità forse, ma prepariamoci al meglio per quella che sarà una sfida complicata”.

Pioli torna sullo 0-4 del Maradona contro il Napoli

Sullo 0-4 contro il Napoli, Stefano Pioli parla così: “Sarà un’altra competizione adesso, dobbiamo avere fiducia dopo quello che abbiamo fatto al Maradona, questo è sicuro. Sono situazioni diverse, non possiamo avere una fotocopia dell’altra partita”.

Il messaggio è dunque chiaro al Napoli e all’assenza di Osimhen, da parte di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero vuole alta l’attenzione da parte del suo Milan, cercando di portare la qualificazione a casa contro comunque una squadra che, fino a questo momento e prima di sbattere contro il muro del Milan, si è mostrata tra le più brillanti in Europa.