Serie A, la retrocessione è poco: il club verso il fallimento

Al centro delle questioni societarie, dopo il caos emerso in Serie A, il club rischia di sprofondare per quelle che saranno le sentenze e i ricorsi.

Oltre al rischio di vedersi coinvolti in altri punti di penalizzazione che vedono protagonista la classifica di Serie A, occhio a quello che sarà il domani della società perché la Serie B con la retrocessione, rischierebbe di non bastare.

Il club storico di Serie A rischia di sprofondare, in quella che verrebbe considerata come bancarotta. Il fallimento del club, che dovrà essere poi bravo a ricostruire per la lunga scalata dall’inferno di una Serie D o Serie C, per poi ripartire e ritrovare i massimi livelli del campionato italiano. Ecco la notizia che gela i tifosi, direttamente da Tuttosport.

Serie A, retrocessione in B e non solo: rischio fallimento

Uno dei principali quotidiani italiani ha rivelato la dura realtà della quale potrebbero essere coinvolti i tifosi della stessa storica società di Serie A, che rischierebbe di sprofondare dalla fine dell’imminente campionato.

La Serie B ormai ad un passo, specie dopo gli ultimi avvenimenti in campionato, rischia di essere solo la punta di un iceberg sul quale si sta schiantando la stessa squadra di Serie A.

Perché, a rischiare il fallimento, è la Sampdoria. Coinvolta anche in alcune indagini legate alle plusvalenze, con il nome dei blucerchiati che è stato fatto assieme a quello di Atalanta, Sassuolo e tanti altri, non è questa la situazione che porterebbe al fallimento della Sampdoria. La situazione societaria non è delle migliori e questa mattina è stato spiegato il rischio che corre la squadra blucerchiata.

Sampdoria verso il fallimento: ostaggio di Ferrero

La Sampdoria sarebbe “in ostaggio” di Ferrero, scrive questa mattina Tuttosport. Secondo i colleghi del quotidiano piemontese, la situazione a Genova non sarebbe delle migliori, con la Samp che rischia il fallimento e, questo, porterebbe la società non solo a retrocedere in Serie B – come da rischio di classifica -, ma rischierebbe la caduta libera verso le serie minori in Italia. Come successe al Parma e al Bari, la bancarotta per ripartire. La Sampdoria, a caccia di un acquirente, non riesce a sistemare quelle che sono le situazioni societarie interne. E a fine campionato, rischia la stangata con fallimento.

Sampdoria, se fallisce dove giocherà? Le ipotesi

Se dovesse fallire, la Sampdoria, ripartirebbe dalla Serie D e non oltre. È come accaduto in situazioni analoghe, quando poi un acquirente è arrivato per comprare il titolo della società stessa.