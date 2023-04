Sentenza arrivata, è colpevole: ecco dove sconterà la condanna

By

Si è parlato tanto in queste settimane di quello che sarebbe potuto accadere, ipotizzando tanto e forse anche troppo, sino ad arrivare ad oggi, il giorno della verità.

Nelle scorse ore è infatti arrivata la sentenza da parte della Corte d’Appello che non ha di certo avuto “pietà” del giocatore che, ora, si ritrova a dover affrontare un problema non indifferente. Secondo quanto riportato anche dai media locali, il bomber è stato condannato e ritenuto colpevole di tutti i capi d’accusa che gli sono stati mossi contro.

Lo studio dei documenti incriminatori è stato decisivo, anche perché così gli inquirenti sono stati notevolmente agevolati. Letta la sentenza, fra le righe è stato svelato anche dove il giocatore sconterà la condanna.

Sentenza emanata: il giocatore è colpevole

Un nuovo scandalo colpisce il mondo del calcio. Dopo le varie accuse di violenza sessuale mosse contro alcuni giocatori, nelle ultime ore è addirittura arrivata la sentenza che condanna uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni.

Su di lui la Corte d’Appello locale aveva aperto un fascicolo apposito un paio di mesi fa a seguito di alcuni controlli, che approfonditi con l’aiuto di ulteriori documenti hanno permesso agli inquirenti di giungere ad una sentenza definitiva, che mette decisamente nei guai il giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, la Corte d’Appello di Siviglia ha condannato Wissam Ben Yedder per evasione fiscale.

Ben Yedder condannato per evasione fiscale: il caso e la sentenza

Il capitano ed idolo della tifoseria del Monaco Wissam Ben Yedder è al centro di un caso complicato, visto che la giustizia spagnola lo ha condannato per evasione fiscale.

Il tutto è -ovviamente- inerente al suo triennio andaluso col Siviglia quando, fra 2016 e il 2019, l’attaccante francese pare non abbia presentato la sua dichiarazione dei redditi nei tempi prestabiliti, nonostante la rigidità della giustizia spagnola su questo aspetto, visto che è obbligo dichiarare qualunque cosa, dallo stipendio fino ai diritti di immagine e al patrimonio immobiliare. Non rispettando questi termini e richieste Ben Yedder è stato tenuto d’occhio fino ad essere colpevolizzato di aver consapevolmente falsificato le sue dichiarazioni.

Questo è costato caro all’attaccante monegasco che è stato condannato dalla Corte d’Appello di Siviglia a sei mesi di reclusione e una multa di quasi 133.800 euro per questo caso di evasione fiscale.

Monaco, sentenza Ben Yedder: ecco dove sconterà la pena

La sentenza è stata enunciata: Ben Yedder è colpevole di evasione fiscale. Questo sicuramente non renderà felice il Monaco, anche se poteva andare decisamente molto peggio per l’attaccante francese.

Stando infatti a quanto riportato da As, è improbabile che Ben Yedder finisca in galera, visto che la sentenza prevede la sospensione della pena detentiva per un periodo di due anni.