Serie A, il giocatore esce allo scoperto: “Sogno di giocare lì”

Con la stagione praticamente agli sgoccioli inizia il conto alla rovescia per l’inizio -ufficiale- della prossima finestra estiva di calciomercato, che si prospetta essere particolarmente infuocata, un pò come la scorsa.

Siamo solo ad aprile ma già si parla tanto di quello che potrebbe accadere a luglio, visto che sono tanti i profili interessanti che hanno attirato l’attenzione dei migliori club d’Europa. Uno fra questi è uscito allo scoperto nelle scorse ore, dichiarando in un’intervista di vedere con buon occhio un suo trasferimento in Serie A ma non solo.

Il giocatore ha infatti svelato dove sogna di giocare, servendo un vero e proprio assist ai club interessatesi a lui negli scorsi mesi.

Il giocatore parla del suo futuro: Serie A possibile opzione

Dopo una stagione del genere, a questi livelli, il giocatore è entrato nel mirino dei migliori club al mondo. Già a gennaio il ragazzo è stato stuzzicato dall’idea di poter firmare subito per una big, ma il buon senso ha prevalso ed ha preferito rimanere fino alla fine della stagione nel suo attuale club per completare il processo di crescita.

Questa scelta ha premiato il giocatore per il quale, nel prossimo calciomercato, si pronosticano delle vere e proprie aste. Fra i tanti anche alcuni club di Serie A vi potrebbero partecipare, visto che il ragazzo ricopre quel ruolo nel quale alcune big dovranno proprio andare a lavorare.

L’idea Italia lo stuzzica e non poco, come confermato nell’intervista a Transfermarkt. Parlando del suo futuro, infatti, Sacha Boey ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Serie A nel prossimo calciomercato, anche se in fondo la volontà del terzino francese è completamente un’altra.

Boey in Serie A si può, ma il francese sogna altro

Sacha Boey sta facendo una stagione incredibile sulla fascia destra del Galatasaray, compagine dove giocano vecchie conoscenze della Serie A, campionato nel quale il terzino francese potrebbe finire a giocare a partire dalla prossima stagione.

Nelle ultime settimane diversi rumors hanno infatti accostato Boey all’Italia, ipotesi intrigante per il futuro e della quale ha così parlato il classe 2000: “Futuro in Serie A? Mi sono sentito con tantissimi giocatori e me ne hanno parlato benissimo. Tutti super contenti della loro scelta, i feedback sono stati molto positivi.”

Nonostante questo, comunque, il francese ha le idee molto chiare, visto che il suo sogno è quello di giocare altrove, non in Serie A. Boey ha infatti svelato: “Il mio sogno è quello di giocare in Premier League, è un campionato che mi si addice tanto. Mi piace anche la Bundesliga.”

Futuro Boey: ecco cosa cerca il terzino francese

Sacha Boey sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati nel prossimo calciomercato, visto che su di lui si sono mossi club di Serie A e non solo. Dopo aver dichiarato il suo amore per la Premier, ai microfoni di Transfermarkt il francese ha anche svelato cosa cerca nel suo prossimo club, dimostrandosi essere molto deciso.

Il terzino del Galatasaray ha infatti detto: “Punto in alto, voglio competere con i migliori. Cerco un progetto con il quale sviluppare il mio gioco, essere un terzino destro moderno, completo, riconosciuto. Soprattutto voglio confrontarmi con un campionato di livello superiore.”