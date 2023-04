Serie A: lite con l’allenatore, finisce fuori rosa

Il calciomercato torna ad accendersi in Serie A anche per le grandi squadre. Perché ora ci sono aggiornamenti importanti dopo la lite che sarebbe nata tra l’allenatore e il giocatore pronto a cambiare.

Ci si aspetta una prossima sessione di calciomercato davvero movimentata. Ci sarebbero delle nuove notizie che riguarderebbero proprio un club di Serie A in particolare il futuro di uno dei calciatori.

Nonostante sia arrivato da poco potrebbe già essere conclusa in Italia la sua avventura con l’attuale club, perché ora la società è intenzionata a lasciarlo fuori per poi farlo partire nel mese di giugno.

Serie A: via dopo la lite con l’allenatore, interviene il club

Brutto momento per il giocatore e l’allenatore, ma ora questa grana mette ancora più problemi nella società che deve affrontare un finale di stagione davvero intenso e fitto di impegni. Le squadre italiane si giocano tanto in queste ultime patite in Serie A ma anche in Europa. Perché il Napoli sta realizzando un sogno che è quello della vittoria dello scudetto dopo 33 anni e si gioca i Quarti di Finale di Champions. C’è la Lazio che è fuori dalle Coppe e sta provando a tornare in Champions, così la Roma che si giocherà i Quarti d’Europa League come anche la Juventus che deve fare i conti in campionato con la penalizzazione in Serie A. Poi le due milanesi che sono entrambe in corsa per Champions e in Serie A per la prossima edizione di Champions.

Una stagione davvero particolare quella per la Juve che è uscita al girone di Champions retrocedendo in Europa League e subendo una penalizzazione forte. Sarebbe seconda sul campo la squadra di Allegri, che invece ora si ritrova con un 7 posto in attesa della sentenza definitiva sul ricorso presentato. Allo stesso momento però bisognerà fare i conti anche con alcune situazioni che possono destabilizzare l’ambiente ancora di più.

La società però è pronta ad intervenire, perché non c’è nessuna intenzione di perdere di vista quelli che sono gli obiettivi di questa stagione in vista della prossima e del futuro.

Juve: lite Allegri Paredes

Ora la Juve vuole impegnarsi al massimo in Serie A e in Europa League, mancano le ultime partite e la lite tra Paredes e Allegri sullo scarso minutaggio che l’argentino avrebbe rinfacciato al proprio tecnico, è una situazione che sembra già risolta.

La Juve e Allegri possono mettere fuori rosa Paredes per poi comunicare al giocatore quella che è stata la decisione presa nei suoi confronti in vista del futuro a prescindere degli obiettivi.

Juve: riscatto Paredes, la decisione

E’ ormai finita la storia a Torino di Paredes. L’argentino non sarà riscattato dalla Juventus che tornerà nuovamente al Paris Saint Germain a fine stagione. Da capire poi se tornerà di nuovo in Italia con un altro club.