Sorpresa in panchina: ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore

Sorpresa in mattinata, dopo i lunghi rumors di calciomercato che riguardano il “parterre” di allenatori, con un ruolo importante in panchina.

Perché era stato esonerato il vecchio allenatore, per i risultati ottenuti in questa stagione che ha portato prima alla scelta ad interim, per poi mettere le mani sul nuovo allenatore.

Questa mattina, infatti, è stato ufficializzato il nome dallo stesso club che ora punta alla risalita. Una risalita per la competizione nazionale e continentale, attraverso la scelta fatta per la panchina.

Sorpresa in panchina: è ufficiale l’arrivo del nuovo allenatore

Erano diversi i nomi per la panchina del top club, ma alla fine la società ha scelto di andare su Jorge Almiron.

Un allenatore comunque rivoluzionario, che ha mostrato le proprie qualità in panchina, dando modo adesso al club di puntare su di lui, ufficializzando il suo approdo proprio all’indomani della “Pasquetta”. L’annuncio, con ufficialità attraverso il sito ufficiale della stessa società degli Xeneizes, è arrivato.

Jorge Almiron è il nuovo allenatore del Boca Juniors. C’era l’ipotesi di vedere ancora in Europa il tecnico argentino che si era seduto per qualche partita in Liga, come allenatore dell’Elche, ma la chiamata del Boca Juniors ha annullato ogni ipotesi. Il posto al club di Diego Armando Maradona non lo ha rifiutato ed è pronto alla sua nuova avventura.

Jorge Almiron, il comunicato ufficiale del Boca Juniors

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Boca Juniors, che annuncia il suo nuovo allenatore, Jorge Almiron: “Il tecnico argentino, Jorge Almiron, è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Ha espresso subito le prime sensazioni da nuovo allenatore degli Xeneizes: “Sono molto emozionato di essere qui, questo è un club nel quale si vuole vincere, il club ti chiede subito questo, perché parliamo di una società di livello enorme”.

Chi è Jorge Almiron: i numeri del tecnico del Boca

È nato a Buenos Aires e l’approdo al Boca Juniors, per la scelta fatta dal club, non è del tutto scontata. Proprio perché cerca un’identità, forte, la società argentina che fino a questo momento ha faticato e non poco nel campionato argentino e nella Libertadores, punta forte su Jorge Almiron. Il tecnico è chiamato per dare uno scossone alla società, per riprendersi la scena in Argentina e nella competizione della Libertadores. Jorge Almiron, che ha sempre sognato l’arrivo al Boca, punterà al meglio per ottenere una conferma a lungo termine. La speranza è quella di andare a dominare il calcio in Argentina, dando modo ai tifosi della Bombonera ciò che si meritano.