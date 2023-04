UFFICIALE – Comunicato nella notte: scelto il traghettatore, a luglio Benitez

Arriva il comunicato nella notte, con il futuro anche da valutare per Rafa Benitez sul domani del club.

Perché dopo i risultati deludenti ottenuti dall’allenatore, che non è riuscito a ottenere i risultati chiesti dalla società fino a questo momento, ha portato all’esonero dallo stesso club.

Esonero che porta alla scelta del traghettatore, decisione presa e scelta arrivata, comunicata nel corso della notte, con nota ufficiale apparsa sul sito del club. Ecco chi arriva subito, per sostenere anche i primi allenamenti col club all’indomani della “Pasquetta”, ma massima attenzione anche alla scelta sul futuro che porterebbe a Rafa Benitez.

UFFICIALE – Scelto il traghettatore, ecco chi va in panchina

Il club ha scelto e ha emesso il comunicato, apparso sul sito del club, sul traghettatore che ci sarà entro la fine della stagione.

Non continuando sulla via tortuosa vissuta fino a questo momento, perché è pronto allo scossone lo stesso club che ha scelto di affidarsi ad un nuovo allenatore, dopo l’esonero di Brandan Rodgers.

Perché a prendere la decisione è il Leicester, che ha scelto Dean Smith come nuovo allenatore del club delle Foxes, in attesa poi di una scelta definitiva per il futuro del club. E sullo sfondo, occhio a Rafa Benitez, che aspetta una grande occasione su una panchina in Premier League, perché desidera tornare in Inghilterra.

Comunicato ufficiale, il Leicester annuncia il suo nuovo allenatore

Erano emersi diversi rumors, con qualche nome italiano che era venuto fuori per la panchina del Leicester. Ma il club ha ora il suo nuovo allenatore, che sarà un traghettatore e sarà Smith.

Occhio alle ipotesi future però perché, seppur libero, Benitez preferirebbe di aprire un ciclo importante a partire dall’estate e non a corsa già avviata. Pertanto, il progetto Leicester con Rafa Benitez potrebbe cominciare solo a partire dalla prossima estate.

Ultime su Benitez: attende la grande chiamata dalla Premier

Vuole rimettersi in gioco l’ex Inter e Napoli, ma vuole farlo in Inghilterra, dove ha vissuto un’esperienza storica a Liverpool e, alcune altre, non ad altissimi livelli. La sua esperienza e un palmarès da fuoriclasse per la panchina, con l’obiettivo ora della grande chiamata in Premier League. La stessa, potrebbe arrivare appunto al Leicester per Rafa Benitez, ma solo alla fine di questa stagione.