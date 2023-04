Calciomercato: Ronaldo esonera Garcia, ha scelto un big per l’Al Nassr

Rivoluzione in vista per l’Al Nassr che ha deciso di mandare via l’allenatore Rudi Garcia. Ronaldo decisivo, ecco chi arriva al suo posto.

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro dell’allenatore Rudi Garcia dell’Al Nassr. Ronaldo ha deciso di mandarlo via: la società è a lavoro per convincere un nuovo tecnico. Sul piatto tanti soldi.

Risultati deludenti della squadra che ha perso il primato in classifica. Uno smacco troppo grande anche per Cristiano Ronaldo, che a gennaio era arrivato all’Al Nassr per altri obiettivi. Ecco perché il portoghese ha spinto la società araba a sostituire subito l’allenatore Rudi Garcia.

Calciomercato: annuncio dalla Spagna, Ronaldo manda via il tecnico

Secondo quanto riportato da Marca, Cristiano Ronaldo ha deciso di esonerare Rudi Garcia dall’Al Nassr. La società dell’Arabia Saudita è pronta ad accontentare CR7 e a portare in panchina un grande allenatore. Gli scarsi risultati ottenuti dalla squadra, attualmente al secondo posto in classifica, non hanno soddisfatto Ronaldo che si è fatto sentire con i dirigenti arabi.

Ecco perché nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale dell’esonero di Rudi Garcia dall’Al Nassr. Alla base di questa decisione alcuni rapporti incrinati con lo spogliatoio. L’arrivo di Cristiano Ronaldo e le critiche rivolte dal portoghese nei confronti dei metodi di lavoro del tecnico avrebbero provocato nuovi scossoni, fino alla decisione che dovrebbe essere annunciata a breve. Una decisione irremovibile della società che ha presto annuncerà tutti i dettagli dell’addio di Rudi Garcia che non sarà più il tecnico dell’Al Nassr. Al suo posto ecco chi può arrivare, con il sogno di Cristiano Ronaldo di prendere un big in panchina.

Calciomercato: l’Al Nassr sogna Mourinho

Nelle scorse settimane era uscita fuori l’indiscrezione di calciomercato dell’interesse da parte dell’Al Nassr per Mourinho. Gli arabi erano pronti a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro per convincere lo Special One a sposare la causa. Una situazione in evoluzione che potrebbe prefigurarsi la prossima estate. Il segnale può essere l‘esonero immediato di Rudi Garcia che è stato mandato via dall’Al Nassr. Ad oggi, infatti, non ci sono spiragli per un addio di Mourinho dalla Roma. A fine stagione potrà accadere di tutto.

Esonero Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo sceglie il nuovo allenatore dell’Al Nassr

L’Al Nassr cambia allenatore. La società è pronta a rivoluzionare la propria guida tecnica, al posto di Garcia può arrivare un tecnico portoghese vicino a Cristiano Ronaldo. Il sogno resta Mourinho, che resta una valida opzione per la prossima estate. Intanto ad interim potrebbe arrivare un allenatore suggerito dallo stesso Cr7, giusto per completare la stagione e tentare l’assalto al primo posto in classifica. Attualmente l’Al Nassr è al secondo posto.