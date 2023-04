UFFICIALE – Addio annunciato a fine anno, giocherà di nuovo la Champions

By

Uno degli oggetti del desiderio per il calciomercato, che è stato comunque protagonista in questa Champions League, giocherà ancora in una top d’Europa nella prossima stagione.

È quanto trapela sul suo futuro, dopo l’annuncio a sorpresa con ufficialità sul suo addio a fine stagione. Vuole tentare una nuova esperienza altrove e, i media, hanno svelato quella che è la potenziale destinazione di calciomercato per il gioiello del club.

Ad averlo annunciato, a sorpresa e nella giornata di oggi in cui la stessa Champions League che vuole tornare a giocare nella prossima giornata, il calciatore stesso, è protagonista, è infatti la società di appartenenza. Un addio già annunciato, anzitempo, che ha spiazzato i suoi tifosi.

Calciomercato, addio già annunciato: è ufficiale

Un accordo trovato tra le parti sull’addio che sarà a fine stagione. Ad annunciarlo è la società attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito del club.

Il motivo è legato agli screzi vissuti sul suo rinnovo del contratto che, appunto, non è arrivato. Il tutto, malgrado l’importanza che ha all’interno della sua stessa squadra e che ha permesso al club di ottenere risultati importanti, come l’approdo alla fase finale di Champions League in questa stagione.

Solo il “muro” Napoli ha impedito all’Eintracht Francoforte di approdare ai quarti di finale di Champions League, stessa manifestazione UEFA che vuole giocare ancora da protagonista il gioiello Kamada, che saluterà a fine stagione da svincolato. La scelta, è stata comunicata in via del tutto ufficiale dalla stessa società di Francoforte.

Mercato Eintracht Francoforte: il comunicato su Kamada

Quello che segue, è il comunicato ufficiale sull’addio del calciatore giapponese dall’Eintracht Francoforte. Ecco cosa scrive il club tedesco su uno dei calciatori seguitissimi proprio nel calcio italiano, in Serie A: “Daichi Kamada lascia l’Eintracht Francoforte. Il 26enne non rinnoverà il suo contratto in scadenza dopo sei anni con l’Eintracht e lascerà il club a fine stagione. Completiamo con successo i bellissimi anni insieme nel resto del tempo di questa stagione”.

Ultime di mercato: due club italiani su Kamada

Sarà derby italiano sia in Champions League, che sul calciomercato. Perché a seguire Kamada, da diverso tempo, sono Milan e Napoli che puntano sul calciatore 26enne per il prossimo calciomercato estivo. Entrambi i club hanno bisogno di un esterno offensivo e il Napoli, potrebbe sostituire uno tra Politano e Lozano appunto con il giapponese, al contrario del Milan che ha prima da risolvere la situazione legata a Leao, ma senza dimenticare a quella vissuta con Saelemakers e Junior Messias.