Calciomercato Inter, colpo da 20 milioni: è già tutto deciso

Ultimissime notizie di calciomercato Inter: colpo da 20 milioni di euro, esulta Marotta. Ecco cosa sta succedendo.

Novità di calciomercato per l’Inter subito dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica. I neroazzurri possono esultare anche per questo importante aggiornamento che riguarda il futuro del giocatore.

Dopo la vittoria di ieri in Champions League dell’Inter contro il Benfica, con il 2-0 in trasferta che proietta i neroazzurri verso le semifinali, Marotta ha ricevuto anche un’altra bella notizia che riguarda il futuro dell’attaccante. E’ tutto fatto per il suo trasferimento: costo totale 20 milioni di euro, un super colpo che permette alla dirigenza di migliorare la rosa, in vista della prossima stagione. Svelati tutti i dettagli su questo affare.

Ultime calciomercato Inter: l’hanno preso per 20 milioni

Arrivano degli aggiornamenti di calciomercato in merito al futuro dell’Inter. La vittoria di ieri contro il Benfica ha scacciato via la crisi, adesso la squadra cerca un riscatto in campionato.

Intanto Marotta è a lavoro in vista della prossima stagione, tra acquisti e cessioni. Ieri, subito dopo la sfida di Champions, è arrivata la notizia che ha fatto esultare l’amministratore delegato dei neroazzurri.

Come riportato da SassuoloNews.it, Andrea Pinamonti è stato ufficialmente riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro. Questi soldi, dunque, entreranno nelle casse dei neroazzurri e serviranno a ripianare il bilancio e migliorare la rosa dell’Inter per la prossima stagione. Tra i giocatori nel mirino di Marotta, per rinforzare la squadra, c’è anche Davide Frattesi: in un nuovo intreccio di mercato che potrebbe nascere nuovamente sull’asse Milano-Reggio Emilia, con Inter e Sassuolo protagoniste.

Calciomercato Inter: il Sassuolo riscatta Pinamonti per 20 milioni

Andrea Pinamonti lascia l’Inter, è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Sassuolo. L’estate scorsa il bomber era arrivato a Reggio Emilia in prestito con obbligo di riscatto. Si sono verificate tutte le condizioni affinché il club neroverde procedesse all’acquisto dell’attaccante per 20 milioni di euro. Stesso modus operandi anche per quanto riguarda il trequartista ex Empoli Bajrami, che è stato riscattato dal Sassuolo per 7 milioni di euro proprio in questo mese di aprile.

Calciomercato Inter, addio Pinamonti: è ufficialmente del Sassuolo

Scatta l’obbligo di riscatto, esulta l’Inter: arrivano 20 milioni di euro per la cessione al Sassuolo di Andrea Pinamonti. L’estate scorsa i due club avevano concordato il tutto e nel mese di aprile sono maturati i termini per l’acquisto obbligatorio da parte del Sassuolo che adesso avrà a disposizione Pinamonti anche per le prossime stagioni. Un colpo importante con Dionisi che adesso dovrà sfruttare al meglio le qualità del giocatore.

L’attaccante classe 1999, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, in questa prima parte di stagione ha incontrato non poche difficoltà. Alla sua prima annata con il Sassuolo Pinamonti ha messo a segno 5 gol. L’obiettivo, adesso, è quello di chiudere al meglio la stagione e scacciare via ogni tipo di critica.