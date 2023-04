Serie A: è fatta per Smalling, firma fino al 2025

Chris Smalling ha ormai trovato l’accordo con una squadra in vista del calciomercato estivo. Firma fino al 2025.

Il calciomercato deve ancora iniziare, ma le squadre sono al lavoro per individuare i giusti rinforzi da dare agli allenatori. Il lavoro è lungo e non assolutamente semplice, ma i primi accordi iniziano ad esserci e presto sono attese anche le ufficialità.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, un club di Serie A ha ormai definito la firma di Chris Smalling fino al 2025. L’inglese, nonostante l’interesse di molte squadre britanniche, ha deciso di non lasciare l’Italia e proseguire l’avventura nel nostro Paese per magari chiudere la carriera proprio qui. Naturalmente è una decisione che sarà presa nei prossimi anni.

Calciomercato: firma Smalling, annuncio imminente

Nonostante un campionato non perfetto in fase difensiva per la Roma, Smalling è stato uno dei più continui e proprio questo ha portato l’interesse di molti club. Inter e Juventus hanno sondato il terreno nelle scorse settimane, ma il giocatore, essendo in scadenza, si è preso del tempo per decidere. Non stiamo parlando di un giovanissimo e quindi questo contratto potrebbe essere l’ultimo della sua carriera almeno a livello di importanza.

Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, nelle scorse ore è arrivata la decisione definitiva di Smalling e firmerà fino al 2025. Il difensore inglese ha scelto la Roma e proseguirà l’avventura con i giallorossi nonostante le diverse voci di calciomercato. Un rinnovo che potrebbe essere un segnale anche di una permanenza di Mou, ma in questo caso certezze non ne abbiamo.

Sicuramente il rinnovo di Smalling rappresenta forse il primo vero passo della Roma in chiave prossima stagione. L’inglese in questo campionato è stato il perno difensivo e a Trigoria nessuno voleva perderlo. L’interesse di Juventus e Inter ha fatto sicuramente tremare i tifosi giallorossi, ma ora si può tirare un sospiro di sollievo considerando la fumata bianca imminente.

Mercato: Smalling rinnova con la Roma, addio Inter e Juventus

Inutile dire che il rinnovo di Smalling con la Roma è una notizia che cambia molto il mercato di Inter e Juventus. La possibilità di prenderlo a zero era stata valutata con attenzione dagli altri due club italiani considerando che in quel ruolo hanno bisogno di rinforzi. I contatti c’erano stati e la fiducia per arrivare alla tanto attesa fumata bianca non mancava.

Ma alla fine il giocatore ha deciso di continuare con la squadra che gli ha dato tante soddisfazioni. Ed ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se la firma fino al 2025 arriverà davvero oppure ci sarà un passo indietro in questa trattativa.