Serie A, il primo acquisto è già ufficiale: presentato il colpo dalla Premier

Viene presentato già il colpo di calciomercato, dal club di Serie A, in arrivo dalla Premier League.

In quello che può considerarsi un vero e proprio colpo di scena, inaspettato, perché prima ancora di arrivare e avvicinarsi alla finestra estiva del mercato, la società ha scelto di annunciare il grande colpo dalla Premier League.

Battendo la concorrenza delle rivali sul mercato perché, sul calciatore, avrebbero voluto approfittarne i diversi top club d’Europa e in Serie A. E a spuntarla, infatti alla fine, è stata la società del calcio italiano che quest’oggi ha scelto di presentare il nuovo acquisto per la stagione 2023/2024.

Calciomercato Serie A, è fatta: annuncio ufficiale sul colpo

C’è l’annuncio ufficiale, a sorpresa, che riguarda un club di Serie A. Ed è un colpo di calciomercato importante dalla Premier League.

Uno dei club italiani ha scelto di anticipare i tempi e, senza più attendere la fine della stagione, ha annunciato di aver ufficializzato il grande colpo dalla Premier League, col giocatore che era seguito da diversi club.

Alla fine, la scelta, è caduta sull’Udinese: Jordan Zemura è un nuovo giocatore dei friulani. La scelta, andando a prelevarlo a parametro zero e impedendo agli altri club di intervenire, per portarlo in Serie A e al servizio di Sottil o di chi siederà sulla panchina del club di Udine nella prossima stagione.

Mercato Udinese, il comunicato ufficiale su Zemura

Arriva in Serie A, quello che si considererà un ex Bournemouth a fine stagione, dopo la separazione a costo zero che lo porterà a giocare all’Udinese. Marino ha chiuso l’accordo, è ufficiale perché comunicato sui canali del club bianconero e, quello che segue, è quanto appare appunto sul sito dell’Udinese: “Il club è lieto di annunciare l’ingaggio del giocatore Jordan Zemura. Il difensore andrà a rinforzare la formazione bianconera a partire dalla stagione 2023/2024. Pertanto, terminerà la sua stagione al Bournemouth, per poi unirsi all’Udinese. Benvenuto, Jordan”.

Ultime Udinese, chi è Zemura? Le qualità tecniche del difensore classe ’99

Ha 23 anni ed è uno dei calciatori tra i giovani più interessanti della Premier League. Nazionale dello Zimbabwe, Jordan Zemura è un laterale sinistro che può giocare da esterno a tutta fascia o anche in una difesa a 4, da terzino mancino. Dotato di buona tecnica e velocità, è ciò che cercava l’Udinese per sostituire Udogie a fine stagione. Sarà uno tra gli ennesimi talenti scoperti da Pierpaolo Marino e dall’Udinese? Si scoprirà a partire dalla prossima stagione di Serie A.