Grave accusa di razzismo: lo cacciano da Parigi

Gravissime accuse di razzismo che ora possono far scatenare un vero caos. A Parigi stanno prendendo decisioni davvero severe per punire il colpevole di quanto accaduto.

Ci sono delle novità che riguardano proprio il tema razzismo che continua a far discutere, ora ancora di più dopo quello che è accaduto lo scorso fine settimana.

Giungono nuove notizie che lasciano tutti a bocca aperta per quello che sarebbe successo. Ora sta alla società prendere una decisione forte in questo verso.

Razzismo a Parigi: il club lo caccia

Il tema del razzismo purtroppo è ancora caldo in tutto il mondo e anche nel mondo dello sport. Per questo motivo il calcio sta provando a fare una battaglia importante da portare avanti il più possibile senza arrendersi in vista dei prossimi anni. Intanto, giungono delle nuove notizie in merito a quello che sarebbe accaduto che potrebbe portare a degli sviluppi davvero pesanti in tema di sanzioni. Nei giorni scorsi si sarebbe giocata la partita Nizza PSG in Francia per il campionato di Ligue 1 che avrebbe creato grande caos e polemiche per i duri cori e striscioni che sono stati fatti nei confronti di Christophe Galtier, ex allenatore del Nizza e oggi al PSG.

Offese pesanti alla madre dell’allenatore che, tra l’altro, deve fare i conti con un brutto male con cui lotta da tempo e le sue condizioni non sono delle migliori. Ora arrivano nuove notizie in merito a tutto quello che ci sarebbe dietro questa vicenda di Galtier che con il PSG non ha un futuro assicurato per i pessimi risultati che sono arrivati secondo la società che pensa già di mandar via l’allenatore a fine stagione.

Ora però scattano delle indagini in occasione di quello che sarebbe accaduto in Nizza PSG nei confronti di Galtier e tutto quello che ci sarebbe dietro questa vicenda. Ora bisognerà attendere per far si che le ipotesi diventino prove concrete.

Nizza: Galtier via per razzismo

RMC Sport riporta di essere entrati in possesso di una mail inviata da Julien Fournier alla dirigenza del Nizza che spiegherebbe i reali motivi dell’addio di Galtier. Accuse di razzismo gravissime nei confronti dell’allenatore che ha allenato in questi ultimi anni Nizza e Lille.

Ora c’è anche il PSG che ha appreso la notizia e avrebbe già avviato delle indagini interne per capire quanto sia realmente colpevole di razzismo Galtier per ciò che sarebbe accaduto negli scorsi anni.

PSG: Galtier licenziato

Intanto, Galtier può essere licenziato dal Paris Saint Germain se le accuse di razzismo dovessero poi essere confermate. L’allenatore è già a rischio esonero, ma a quel punto, con le accuse di razzismo il suo contratto con il PSG finirebbe di colpo senza nemmeno ricevere più lo stipendio secondo gli accordi raggiunti la scorsa estate.