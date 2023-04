La Juve beffa Mourinho: offerta per chiudere subito

Nella corsa al giocatore svincolato, la Juve serve la beffa alla Roma: offerta già presentata all’entourage dell’iberico

Rivali sul campo a prescindere dalla lotta per i medesimi obiettivi, Roma e Juve nella stagione in corso potrebbero incrociare le loro strade anche in campo europeo. Il tabellone di Europa League uscito dall’urna d Nyon non esclude infatti la possibilità di una clamorosa finale tutta italiana per stabilire chi alzerà l’ambìto trofeo continentale. Già in lotta entrambe per un posto in Champions League, grazie alla prodigiosa rimonta dei bianconeri in campionato, capitolini e piemontesi si preparano a darsi battaglia anche sul fronte del mercato. È sempre Roma-Juve, insomma.

Entrambe le compagini lamentano infatti la comune lacuna del laterale sinistro: un vuoto che deve essere colmato al più presto. Già in piena sessione estiva di calciomercato infatti, il club bianconero aveva sondato varie piste per trovare un degno sostituto di Alex Sandro. Che già non forniva le adeguate garanzie in fase di previsioni per la nuova stagione. Il contratto in scadenza del brasiliano, a scanso di equivoci, non è stato neppure ancora rinnovato. Motivo in più per affondare il colpo su un profilo, curiosamente anch’egli free agent, che è in cerca di una nuova sistemazione. ‘Sfruttando‘ in qualche modo il precedente interesse mostrato dalla Juve sul calciatore iberico, la Roma sta provando a soffiare il profilo alla grande rivale. Ma forse Tiago Pinto è arrivato troppo tardi.

Juve e Roma all’assalto dello spagnolo: Allegri in netto vantaggio

Assieme a Nicolas Tagliafico e a Renan Lodi, che hanno non a caso entrambi cambiato casacca nella sessione estiva di scambi, Alejandro Grimaldo era uno dei nomi cerchiati in rosso nell’agenda di mercato del Ds della Juve Federico Cherubini. Imminenti esigenze in altri reparti – vedi l’urgenza di acquistare un vice Pogba e un viìce Vlahovic nelle battute finali del mercato – hanno fatto retrocedere la Vecchia Signora dalle sue intenzioni di affondare il colpo sull’iberico. Anche perchè lo stesso, già in scadenza di contratto, avrebbe potuto liberasi a ‘zero’ per l’anno successivo. Come poi puntualmente accaduto. E la Juve ha da subito mosso le sue pedine, in un terreno preparato con largo anticipo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del club più titolato d’Italia avrebbe già presentato un’offerta ufficiale all’entourage del calciatore, il cui costo del cartellino – ormai virtuale – ammonterebbe a 25 milioni di euro. Il Benfica, squadra in cui l’esterno sinistro continua a militare con grande profitto – sono ben 10 gli assist stagionali dello spagnolo – non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Grimaldo è libero: il disegno della Juve può compiersi. La Roma, chiamata ad una rimonta impossibile nell’affare, può solo sperare che tutto salti all’ultimo.