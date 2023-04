Lascia la Premier, colpaccio Roma: che regalo per Mourinho

Una sorpresa per Mourinho, un asso del Liverpool potrebbe indossare la maglia della Roma, che lo strapperebbe alle dirette concorrenti.

Una bomba che arriva dall’Inghilterra, uno dei campionissimi di Jurgen Klopp potrebbe arrivare in Serie A. Josè Mourinho è pronto ad accoglierlo, per la Roma sarebbe un grande affare prendere un campione in uscita dal Liverpool.

La Roma di Mourinho sta puntando la Champions League con grande decisione. Lo sta facendo andando a vincere partite col minimo scarto e con un attacco solitamente poco prolifico. Mourinho ha spesso fatto capire di non essere soddisfatto della rosa a disposizione: nel reparto offensivo l’allenatore adora solamente Dybala.

Per gli altri invece potrebbero arrivare le cessioni, che potrebbero però essere dimenticate dal prossimo colpo in programma. La Roma punta un big del Liverpool, squadra pronta a dismettere Salah, Firmino e altri calciatori ormai giunti a fine ciclo in Premier.

Calciomercato Roma, colpo dal Liverpool

Come riporta Football Insider, questo acquisto potrebbe essere davvero importante. Intanto perché sarebbe un segnale nei confronti delle altre big italiane: la Roma di Mourinho si imporrebbe su una ricca concorrenza. Poi, diventerebbe un attaccante ideale proprio da affiancare alla Joya, aprirebbe gli spazi e porterebbe a un tridente inedito ma efficace con Lorenzo Pellegrini. La Roma è pronta, dal Liverpool può arrivare Roberto Firmino a costo zero.

Questo sarebbe il grande colpo in previsione nel calciomercato, l’attaccante brasiliano si libera a costo zero e Mourinho sogna un grande reparto offensivo. Klopp qualche settimana fa aveva ammesso come il Liverpool non aveva più speranze di trattenerlo, la Roma si sta inserendo con decisione nella trattativa. Come già dimostrato con Dybala, il calciomercato dei giallorossi parte in sordina e punta con decisione grandi campioni.

Firmino, la Roma lo soffia alle altre big italiane

La trattativa per Roberto Firmino non sarà semplice, il brasiliano ha superato i trent’anni e vuole l’ultimo super ingaggio della sua carriera. Costerà zero euro di cartellino, ma la Roma dovrebbe fare uno sforzo non indifferente per il suo stipendio. 9,36 milioni di sterline (quasi dieci mln di euro) è il suo ingaggio attuale, la Roma andrà decisamente su cifre più contenute, dandogli però maggiori responsabilità in campo. Non si esclude nemmeno il coinvolgimento di qualche grande ex brasiliano del recente passato, come Emerson, Zago, Aldair e Assuncao, per portare Firmino a Roma. Basterà raccontare l’amore dei giallorossi alla festa scudetto per capire come Roma sia la piazza più brasiliana in Italia.