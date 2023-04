Lite Allegri Paredes, interviene la società: la decisione della Juventus

La società prende una decisione dopo la lite tra Allegri e Paredes, ecco la mossa della Juventus.

C’è tensione in casa Juve dopo la diatriba interna, avuta negli spogliatoio, tra Allegri e Paredes. Tutto è successo a Pasquetta, alla fine dell’allenamento, con il centrocampista argentino che non ha partecipato al pranzo di gruppo. Una situazione insolita che arriva pochi giorni prima di una partita importante, che può segnare in un modo o nell’altro il destino della Juventus in Europa. Ecco la decisione della società sul provvedimento da far scontare a Paredes dopo la lite con Allegri.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione in merito a questa notizia uscita ieri, ovvero quella della lite nella Juventus tra Allegri e Paredes. Un duro faccia a faccia nato a seguito dell’allenamento di lunedì, con l’argentino che ha lasciato anzitempo la Continassa. Gli animi si sono scaldato con l’ex Psg che ha rinfacciato al tecnico la gestione degli ultimi mesi, con il livornese che ha preferito schierare Barrenechea o Locatelli nella sua posizione. Da parte della Juventus arriva l’ultimatum al giocatore: ecco l’intervento della società che è intervenuta in questa vicenda provando a fare chiarezza.

Ultime Juventus, lite Allegri Paredes: l’intervento della dirigenza

Nuovi aggiornamenti sulla Juventus e in particolar modo sulla lite avvenuta a Pasquetta tra Allegri e Paredes. Ecco come è andata a finire la vicenda. Arriva un provvedimento disciplinare della società?

Secondo le ultime indiscrezioni, la querelle si chiude con un nulla di fatto. C’è un passo indietro da parte dell’argentino, con Paredes che ieri si è scusato con Allegri. Il centrocampista ha partecipato all’allenamento ed ha fatto marcia indietro con il tecnico, dopo l’acceso litigio di lunedì. Le scuse del giocatore sono state accettate dall’allenanatore.

Adesso la società prenderà un provvedimento disciplinare contro Paredes?

Provvedimenti per Paredes, la decisione della Juventus

L’acceso litigio negli spogliatoio, tra Paredes e Allegri si conclude con le scuse dell’argentino al tecnico dei bianconeri. L’allenatore, stando alle ultime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti juventini, ha deciso di accettarle e di non punire il giocatore.

Nessun provvedimento disciplinare per Paredes. La società non interverrà. L’ex Paris Saint Germain non dovrebbe essere multato per il comportamento avuto lunedì contro Allegri. Allo stesso modo non dovrebbe arrivare neanche l’esclusione dai convocati per le prossime partite. Allegri, nel corso della conferenza stampa di oggi pre Sporting, chiarirà meglio la situazione.

Calciomercato Juventus, futuro segnato per Paredes: l’addio avverrà a fine stagione

Al di là di questo battibecco, la decisione della Juventus su Paredes è già stata presa. Il centrocampista non sarà riscattato a fine stagione. L’argentino tornerà al Psg. Non ci sono spiragli per un suo futuro in bianconero. La dirigenza è pronta a risparmiare i 20 milioni del riscatto per puntare e valorizzare i giovani talenti di proprietà come Rovella, attualmente in prestito al Monza.