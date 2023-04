Milan beffato, la rivale affonda per Beto: colpo ad un passo

Arrivano brutte notizie per il Milan: Beto ha scelto una rivale dei rossoneri e la trattativa è ormai a un passo dalla conclusione.

L’attaccante portoghese lascerà l’Udinese al termine della stagione ma il suo futuro sarà comunque in Serie A. È ormai risaputo come il Milan sia alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno.

Se infatti Giroud si sta rendendo protagonista di un’altra grande stagione, lo stesso non si può dire per i suoi sostituti naturali: Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi. Lo svedese è sempre alle prese con problemi fisici che gli impediscono di scendere in campo con continuità, mentre il belga ex Liverpool non sta riuscendo a dare il suo contributo quando chiamato in causa.

Tra i papabili di Maldini e Massara per approdare in rossonero c’era anche Beto, centravanti classe ’98 dell’Udinese, che in questo campionato con la maglia bianconera ha messo a segno 10 reti. Il portoghese però non arriverà: l’accordo con un’altra big di Serie A è infatti ormai a un passo e ciò costringerà il Milan a virare su un altro profilo.

Giovani e talentuosi: ecco gli attaccanti del futuro per il Milan

A meno di sorprese, Beto nella prossima stagione sarà un nuovo giocatore della Roma. La squadra di Mourinho è anch’essa alla ricerca di un attaccante dopo che sia Abraham che Belotti non sono stati in grado finora di fornire prestazioni all’altezza. I Friedkin metteranno sul piatto una cifra impareggiabile per i rossoneri che, per questo motivo, avrebbero deciso di puntare su altri fronti.

L’obiettivo del Milan è quello di assicurarsi un centravanti giovane, talentuoso ma con grandi margini di miglioramento: ecco quindi alcuni dei nomi sondati. Uno di quelli che potrebbe rappresentare con tutta probabilità il futuro della squadra di Stefano Pioli è Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002, alla sua prima esperienza in Serie A, si sta rendendo protagonista di una buona stagione con il Lecce: i 4 gol e i 2 assist collezionati finora potrebbero spingere la dirigenza rossonera a riportarlo alla base già dall’anno prossimo.

Tra gli obiettivi ci sono però altri due giocatori: uno è Joao Pedro, centravanti classe 2001 del Watford, autore finora di 10 gol in Championship; l’altro è Mateo Retegui che, dopo la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale condita da 2 gol in altrettante partite, ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre sia in Italia che all’estero. Insomma, è chiaro come il Milan sia alla ricerca di questo tipo di profilo per la prossima stagione. Sfumato Beto, sono questi i nomi più caldi sull’agenda di Maldini e Massara.