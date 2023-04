Mourinho lancia una frecciatina alle italiane in Champions: è polemica

Ha parlato nel giorno di vigilia del match di Europa League della Roma, il tecnico della formazione capitolina, Josè Mourinho.

Lo Special One non si è risparmiato, rispondendo alle domande che riguardano il calcio italiano in Europa perché, non c’è solo la sua Roma in Europa League, questa sera – dopo l’Inter ieri – è un appuntamento tutto italiano tra altre due squadre in Champions League.

Alla vigilia della sua sfida in Europa League contro il Feyenoord, ha preso voce José Mourinho. E non le ha mandate a dire a Milan-Napoli che, questa sera, si sfidano a San Siro.

Sarà sfida italiana in Champions League, in un derby europeo nella competizione UEFA che manca da ben 18 anni.

Una sfida bellissima e ricca di fascino ma, a parlarne, è Josè Mourinho. Una frecciatina, il solito Mourinho che risponde mai banalmente alle domande dei colleghi perché, a cavallo di quella che è la conferenza stampa che presenta la sfida di domani, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e le sue parole su Milan-Napoli, sono chiare.

“Preferisco non guardarla, voglio vedere un’altra partita stasera“. Ama il calcio in Italia, ma non lo segue e preferisce guardare altro. La sua attenzione non sarà sulle rivali italiane, ma su altri avvenimenti, per “distrarsi” dall’appuntamento della sua Roma domani. Sui social, i tifosi in ogni caso, non hanno preso bene le parole dell’ex Inter che è andato a “pungere” Milan e Napoli in Champions League.

Lo spettacolo non sarà a San Siro, secondo lo stesso Mourinho. La sua attenzione è altrove. Alla vigilia di Feyenoord-Roma, parla così all’emittente satellitare lo Special One, per esorcizzare le attenzioni sulla sfida della Roma: “Milan-Napoli? Ma non la guarderò in realtà, sono più interessato a Real Madrid-Chelsea”. Vuole vedere all’opera le sue due ex squadre, in attesa poi di giocare l’Europa League all’indomani della serata che vivrà dal divano.

Manda un messaggio alle italiane, non è interessato alle vicende del calcio in Serie A e in Europa, ma è concentrato solo sulla Roma. La stessa concentrazione per la gara contro gli olandesi del Feyenoord, con l’obiettivo di passare il turno e ottenere un altro importante approdo in una finale in Europa, passo dopo passo. Prima ci sono appunto i quarti di finale e Mourinho ne parla così: “Non siamo da considerare la squadra più forte, ce ne sono tante. I numeri del Feyenoord sono chiari, sicuramente saranno i campioni tra qualche settimana”.