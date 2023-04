Napoli gelato, un big annuncia l’addio: “Difficile dire no”

Dopo una stagione del genere i protagonisti del Napoli sono entrati nel mirino dei principali top club europei in vista del prossimo calciomercato. L’intenzione di De Laurentiis è però quella di aprire un ciclo con questa squadra, ed è per questo che difficilmente la formazione di Luciano Spalletti sarà ridimensionata la prossima estate.

A tutto questo c’è un però, visto che per riuscire in questo intento ci dovrà essere anche la volontà da parte dei giocatori, cosa per niente scontata. A conferma di questo, In una recente intervista, uno dei titolari di questo Napoli, nonché idolo della tifoseria partenopea, ha gelato la piazza annunciando il suo addio nel prossimo calciomercato.

Napoli, un top gela i tifosi: via in estate

Nel prossimo calciomercato estivo il Napoli dovrà farsi trovare pronto agli assalti delle big d’Europa per i suoi top player, che in questa stagione si sono messi in mostra offrendo prestazioni da capogiro.

In diverse e recenti uscite De Laurentiis ha però confermato come sia intenzione sua e di Giuntoli non stravolgere nuovamente la rosa dopo la scorsa estate. A dimostrazione di questo il club azzurro ha iniziato a blindare con importanti rinnovi di contratto i top player della formazione di Spalletti, anche se difronte ad offerte irrinunciabili anche le più ferme convinzioni potrebbero iniziare a vacillare.

Chi ha letteralmente stupito e gelato la piazza in merito a questo argomento è stato incredibilmente Stanislav Lobotka che, fresco di rinnovo, a Associated Press ha svelato come sarà difficile rimanere a Napoli nel prossimo calciomercato difronte alle offerte di determinati club.

Napoli, Lobotka via in estate? “Difficile dire di no”

L’intervista rilasciata da Stanislav Lobotka a Associated Press ha letteralmente lasciato a bocca aperta i tifosi del Napoli che, viste le dichiarazioni del suo centrocampista, vivranno la prossima estate di calciomercato in forte apprensione.

Lo slovacco, infatti, come in campo, ha parlato in maniera molto lucida del futuro suo e di quello dei suoi compagni, quasi a voler mettere le mani avanti preventivando un possibile -e quasi inevitabile- addio: “Futuro? Vedremo. Rimanere tutti qui è difficile, bisogna essere onesti, anche perché ci sono molti giocatori e ci sono alcune squadre per cui tutti sognano di giocare. Altra cosa, i soldi: come fai a dire no, per esempio, a 120 milioni di euro per Osimhen?.”

Lobotka addolcisce i tifosi del Napoli: parole al miele per loro

Dopo agitato le acque con le dichiarazioni sull’argomento calciomercato, Lobotka ha addolcito i tifosi del Napoli utilizzando parole al miele per loro. Lo slovacco ha infatti detto: “I nostri tifosi sono speciali, ovunque andiamo si fanno sentire il loro amore e si vede che amano davvero il calcio in città. Posso dire che morirò in campo per loro.”