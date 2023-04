Napoli-Milan, è successo di tutto: 2 squalificati

Il Milan si è aggiudicato la prima sfida a San Siro grazie al gol di Bennacer. Martedì 18 aprile la gara di ritorno a Napoli: 2 squalificati

Una gara equilibrata decisa da una fiammata di Brahim Diaz, ancora una volta protagonista con una giocate delle sue. Il talentuoso spagnolo del Milan ha avviato l’azione del gol partita realizzato da Bennacer, autore di un tiro potente che ha trafitto Meret. Martedì 18 aprile ci sarà la sfida di ritorno allo Stadio Maradona con Luciano Spalletti che cercherà di recuperare in tutti i modi Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, infortunatosi in Nazionale, ha alzato bandiera bianca per la sfida d’andata. L’allenatore toscano cercherà di recuperarlo in vista della gara di ritorno per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Nelle tre sfide contro il Milan, Spalletti non ha potuto schierare Osimhen per infortunio, ma ora ci potrebbe essere dal primo minuto allo Stadio Maradona. Nella ripresa a San Siro la partita si è accesa con alcune decisioni arbitrali da rivedere.

Napoli-Milan, due big non ci saranno al Maradona

Brutte notizie per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare a due top player in vista della sfida di ritorno. Assenze importantissime per gli azzurri che dovranno prima pensare alla gara di campionato contro il Verona per poi concentrarsi sul ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Nella sfida d’andata il Napoli è rimasto in dieci a causa dell’espulsione di Anguissa: il centrocampista azzurro è stato mandato anzitempo negli spogliatoi per doppia ammonizione. Non prenderà parte alla sfida del Maradona anche il difensore coreano Kim, che, diffidato, è stato ammonito per proteste. Un giallo pesante che gli farà perdere una gara decisiva della stagione. Seppur in dieci il Napoli ha cercato il gol a tutti i costi trovando un insuperabile Maignan, autore di parate prodigiose che hanno negato la gioia della rete ai partenopei.

Spalletti cercherà così di recuperare Victor Osimhen per ritrovare il capocannoniere dell’attuale Serie A in uno stato di forma eccellente. Soltanto la sua presenza potrebbe mettere in apprensione la retroguardia rossonera. Il Napoli proverà in tutti i modi di centrare la qualificazione in semifinale di Champions League: sarebbe un traguardo storico per la compagine partenopea che ha dimostrato ancora una volta carattere e personalità a San Siro.