Nuovo allenatore in estate: la prima richiesta è Vlahovic

Novità delicate in casa Juventus in vista della prossima stagione: Dusan Vlahovic è nel mirino delle big d’Europa, ecco tutta la verità

L’attaccante serbo della Juventus ha vissuto una stagione tra alti e bassi. L’ex centravanti della Fiorentina non è potuto essere continuo a causa della pubalgia che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tanto tempo. Il suo futuro resta sempre in bilico con Massimiliano Allegri che gli ha però continuato a dare fiducia nonostante un bottino non troppo esaltante.

Il suo profilo sarebbe finito nel mirino del Chelsea, pronto ad ingaggiare Julian Nagelsmann in estate per i prossimi anni dopo aver incassato l’esonero a sorpresa dal Bayern Monaco. Così lo stesso manager sarebbe già al lavoro preparando una lista di top acquisti in ottica futura: tra questi ci sarebbe l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, voglioso di continuare altrove la sua carriera eccellente. Ora in casa Blues è tornato in panchina Lampard come traghettatore, ma in estate tutto potrebbe cambiare nuovamente. La dirigenza inglese vorrebbe tornare a puntare in alto in Premier League dopo gli acquisti stellari, già arrivati nella sessione invernale.

Chelsea, Nagelsmann vuole Vlahovic a tutti i costi

Il Chelsea starebbe programmando così la stagione futura già da questi mesi dopo l’esonero a sorpresa di Potter, arrivato dopo quello di Tuchel. Una stagione completamente da dimenticare per i Blues, che sono arrivati ai quarti di finale di Champions League nonostante i vari problemi di gestione dello spogliatoio.

Con Lampard, che conosce davvero bene l’ambiente, le cose potrebbero cambiare rapidamente con una sorpresa suggestiva anche in Champions. L’obiettivo dei Blues resta la qualificazione alla prossima massima competizione europea, ma al momento resta complicata. Anche il Brighton è salito rapidamente tra le prime posizioni in Premier League grazie al lavoro certosino del manager italiano Roberto De Zerbi.

Vlahovic potrebbe diventare l’attaccante del Chelsea del futuro. In estate il serbo sarebbe sul punto di dire addio alla Juventus per sposare un nuovo progetto eccellente che riguarda da vicino il prosieguo della sua carriera, che ha avuto un brusco rallentamento negli ultimi mesi. Una voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore cercando di esaltarsi nelle difficoltà. Il Chelsea l’ha puntato rapidamente con Nagelsmann che potrebbe schierarlo come unico riferimento in attacco. L’attaccante serbo non vede l’ora di poter cambiare aria confrontandosi con una realtà davvero esaltante come quella inglese. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se ci siano i margini di una possibile trattativa.