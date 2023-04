Penalizzazione Juventus: l’avvocato svela la nuova condanna, rischio bancarotta

By

Entra nel vivo l’inchiesta Prisma. Non solo la penalizzazione, l’avvocato svela la nuova condanna per la Juventus. Ecco cosa rischiano i bianconeri.

Nuovi aggiornamenti riguardo la penalizzazione per la Juventus. La società bianconera è in attesa di conoscere il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni. Intanto arrivano nuove indiscrezioni sull’Inchiesta Prisma: l’avvocato svela la nuova condanna. Ecco perché c’è il rischio della bancarotta.

La Juventus è attesa da un mese da aprile davvero insidioso, sotto tutti i punti di vista. I bianconeri si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia contro l’Inter e anche in Europa League, con il doppio confronto contro lo Sporting.

Extra campo si attende il verdetto del Coni sulla penalizzazione di quindici punti inflitta alla Juventus. Ecco la previsione dell’avvocato.

Ultime Juventus: la rivelazione dell’avvocato scuote i bianconeri

L’avvocato Domenico La Marca, nel corso di un’intervista a Sportitalia, si è soffermato sull‘inchiesta plusvalenze che vede la Juventus coinvolta.

La società bianconera è in attesa dell’esito del processo al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di quindici punti. Ecco la previsione del legale che avverte la Juventus di un altro rischio.

“Il rischio dell’annullamento della penalizzazione c’è. Bisogna considerare che non esiste alcuna normativa sulle plusvalenze. Ecco perché senza i parametri sarà difficile pronunciarsi. Un esito positivo, ovvero con la conferma della penalità, può essere considerato un precedente giurisprudenziale. Ecco perché tutti sono in attesa di conoscere il verdetto e le eventuali evoluzioni che avverranno in seguito”.

La Juventus, però, rischia un altro processo per il filone stipendi.

Manovra stipendi, la Juve rischia grosso

C’è una differenza sostanziale tra le penalizzazioni e la manovra stipendi che rischia di inguaiare la Juventus. A sottolinearlo è l’avvocato La Marca.

“Argomento abbastanza spinoso quello relativo alla manovra stipendi. Possiamo dire che in quel caso la Juventus rischia di più diverso alle plusvalenze. La condanna potrebbe essere più pecuniaria e potrebbe avere dei risvolti sulle casse della società. In quel caso, infatti, la multa potrebbe essere davvero ingente e milionaria”.

Manovra stipendi, super multa per la Juventus

Per il momento si attendono novità riguardo il ricorso al Coni della Juventus contro la penalizzazione di quindici punti. Il verdetto è atteso per il prossimo 19 aprile. Successivamente si aprirà un nuovo processo contro la manovra stipendi, in quel caso la Juventus rischia delle sanzioni amministrative e delle multe pesanti che potrebbero causare dei problemi a livello societario e incidere anche sul calciomercato della squadra. Ecco perché la nuova società dovrà gestire nei prossimi mesi delle situazioni davvero particolari. Spiegati, dunque, i nuovi piani della dirigenza che ha dato mandato al nuovo management di costruire una squadra giovane con talenti di prospettiva.