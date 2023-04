Serie A: 750 MLN investiti, senza Champions è fallimento

Potrebbe essere una stagione ottima o fallimentare per il club di Serie A che ora rischia davvero tanto in vista di questo finale con la corsa alla Champions League.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti con i dati che spuntano fuori riguardo le cifre investite che mettono davvero spavento al club che ora chiede ad allenatore e giocatori di fare il massimo per le ultime partite.

Mancano sempre meno partite al termine della stagione, con il campionato di Serie A che terminerà tra 9 giornate e che può dire tanto sul futuro di alcuni di questi club.

Serie A: corsa alla Champions League

Non sarà facile raggiungere l’obiettivo minimo in Italia, perché la corsa comprende davvero tante società che ora stanno provando a dare tutto in queste ultime partite di campionato. C’è una grande lotta per la zona Champions League che vede di fatto il Napoli già che ha tolto un posto per l’ampio vantaggio di oltre 20 punti sulle inseguitrici in Serie A. Poi il resto della classifica è davvero fitta di impegni con tante altre squadre che si giocano tutto per provare a raggiungere quello che al momento è considerato un obiettivo minimo.

Perché ad inizio anno squadre come Inter, Milan, Roma e Juventus erano candidate per la vittoria finale del campionato, che però ora resta solo un miraggio per la stagione fantastica del Napoli che ha troppi punti di vantaggio su tutti. Ecco che allora ci sarà una lotta importante per gli altri posti per la massima competizione Uefa. Ci sono delle novità importanti ora perché le società non sono in una situazione economica facile.

Sarà bagarre in Serie A fino alla fine in queste ultime giornate di campionato per Roma, Inter, Milan e Juventus che rischiano grosso senza una qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Inevitabile che qualcuno resterà fuori e a quel punto saranno prese delle decisioni anche forti per quello che sarà il futuro del club e del progetto attuale di ogni singolo club.

Roma: Friedkin chiede la Champions, investiti 750 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società della Roma con i Friedkin ha investito davvero tanto in questi anni, una cifra importante dal 2020 fino ad oggi con circa 750 milioni di euro speso. Sono state fatte follie anche sotto la gestione di José Mourinho e per questo ora si chiede la Champions all’allenatore.

Senza la qualificazione alla prossima Champions League allora sarà considerato fallimentare il progetto di Mourinho alla Roma. Si spera che possa continuare il progetto.

Roma in Champions: ci sono due modi

Il club giallorosso al momento ha due strade, quella della Serie A qualificandosi con un piazzamento tra le prime 4 in classifica o la vittoria d’Europa League dove al momento si ritrova ai Quarti di Finale della competizione. Mourinho e la Roma ci credono.