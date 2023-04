Serie A: accordo e rinnovo a 7 MLN, resterà a Roma

Arriva una grandissima notizia di calciomercato soprattutto per i tifosi, perché il calciatore che sembrava pronto all’addio resterà con l’attuale club per l’accordo sul rinnovo raggiunto.

Giungono ora delle nuove e importanti notizie sulla scelta del giocatore e del club che sembrano pronti a continuare ancora insieme per qualche anno.

Una svolta improvvisa che potrebbe garantire la continuità del progetto anche nei prossimi anni, perché ora la società ha grandi ambizioni da quando è arrivato il nuovo allenatore.

Calciomercato Serie A: accordo per il rinnovo

E’ diventato un vero leader in campo e fuori della squadra di Serie A, facendo la differenza con le sue giocate e anche con qualche gol che è stato più che decisivo in questi anni. Ora che sembrava pronto all’addio però arriva la notizia che tutti aspettavano, in particolare i tifosi che si erano legati davvero tanto a lui. Perché il rinnovo di contratto sembra ormai pronto e può arrivare una svolta incredibile per ciò che sarà il futuro del club con il giocatore.

I contatti sono andati avanti a lungo per questi mesi e ora sembra si sia arrivati al punto che avrebbe messo in accordo entrambe le parti. Perché sono tanti i giocatori in scadenza tra questa estate e la prossima che possono lasciare la Serie A, per questo motivo i grandi club in particolare, come anche Roma e Lazio, stanno lavorando per blindarli e dare continuità nel progetto. Ora le due squadre che rappresentano il Centro Italia vogliono continuare ad essere protagoniste in campionato e anche in Europa.

Ecco perché sembra tutto pronto per quello che sarà il prossimo rinnovo di contratto che porterà il giocatore a restare ancora nella città di Roma perché il club sta andando a firmare con uno dei suoi giocatori di riferimento.

Rinnovo Smalling Roma: nuovo stipendio

Secondo le ultime notizie sembra esserci l’intesa per quello che sarà il rinnovo di Chris Smalling con la Roma. Un segnale forte da parte della società che ha deciso di prolungare il contratto in scadenza del giocatore inglese.

E’ in scadenza tra qualche mese, eppure ora sarà prolungato il contratto di Smalling che firmerà il rinnovo fino al 2025. Altri due anni di contratto per il centrale con il club giallorosso con un nuovo stipendio, si tratta di un biennale complessivo da 7 milioni a stagione (3,5 l’anno).

Rinnovo Smalling: indizio tra Mourinho e la Roma

Il rinnovo di Smalling con la Roma potrebbe dare anche un segnale chiaro per quello che sarà il futuro di Mourinho con il club giallorosso. Potrebbe essere un indizio chiaro riguardo quello che sarà il futuro del tecnico portoghese che potrebbe restare anche il prossimo anno, perché Chris è uno dei suoi pupilli in rosa.