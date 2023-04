Svolta Icardi, firma subito: accordo col PSG, le cifre

Il futuro di Mauro Icardi nel prossimo calciomercato sta per essere una volta e per tutte definito. Rinato al Galatasaray, l’attaccante di proprietà del PSG è pronto ad intraprendere ufficialmente una nuova avventura in carriera dopo la deludete parentesi parigina.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Inter è pronto a firmare subito con il suo prossimo club, visto che la dirigenza è riuscita finalmente a strappare il sì del PSG dopo mesi di trattative.

Puntare su questo Mauro Icardi potrebbe essere un’azzardo, ma l’argentino sembra esser tornato in parte quello fatto conoscere all’Inter, visti i colpi messi a segno nel “purgatorio” turco.

Accordo per Icardi, l’argentino firma subito: le ultime

Con la scadenza del prestito al Galatasaray Mauro Icardi tornerà a Parigi dove, quasi sicuramente, verrà inserito nella lista trasferimenti. L’argentino non rientra infatti nei piani del PSG, pronto a monetizzare da una sua cessione.

L’ex Inter sarà sicuramente uno dei profili più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo, anche perchè in Turchia è letteralmente rinato a suon di gol e prestazioni alla Icardi. Per questo motivo a partire da gennaio alcuni club di Serie A avrebbero iniziato a chiedere informazioni al PSG per l’argentino anche se, stando a quanto riportato da Les Parisien, l’Italia non dovrebbe essere un’opzione per il futuro di Icardi, che è anzi sempre più vicino ad un clamoroso ritorno.

Secondo il noto quotidiano francese, infatti, convinti dopo quanto fatto vedere in questa stagione, il Galatasaray avrebbe avviato i contatti con il PSG per il riscatto di Mauro Icardi.

Ritorno in Serie A in bilico, il Galatasaray vuole riscattare Icardi: le cifre

In questi mesi si è tanto parlato di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, però, l’Italia non sembra essere opzione per l’imminente futuro dell’argentino che, a quanto pare, potrebbe rimanere ancora in Turchia al Galatasaray.

Il club di Istanbul, infatti, ha avviato i contatti con il PSG per cercare di far rimanere in SuperLig Icardi per almeno un’altra stagione. In realtà le opzioni presenti sul tavolo sono due per il Galatasaray: o rinnovare il prestito dell’ex Inter o procedere col riscatto dai parigini, trattando ovviamente la cifra.

Quest’ultimo sembrerebbe essere l’opzione più accreditata dalle parti della Tour Eiffel, anche perchè il PSG ha bisogno di monetizzare per sistemare i conti. Per questo motivo, stando a quanto riportato ad Les Parisien, Al Khelaifi potrebbe chiedere dai 10 ai 15 milioni di euro per cedere Icardi. Il Galatasaray è avvisato, ora la palla passa nelle mani dei turchi.

Icardi Galatasaray, si va verso il riscatto: la Serie A resta alla finestra

Mentre il Galatasaray studia le soluzioni per far rimanere Icardi in Turchia, alcuni club di Serie A restano alla porta per sfruttare ogni passo falso dei giallorossi per provare ad ingaggiare l’argentino.

Milan e Roma sono le società in questione, entrambe alla spasmodica ricerca di un bomber di razza che possa risolvere il problema dei gol in squadra.