UFFICIALE – Penalizzazione per i bianconeri: cambia la classifica

Il calcio italiano sta vivendo momenti molto particolari con la giustizia sportiva. I grandi club e anche le società minori sono sotto inchiesta per diversi movimenti sospetti che hanno messo in pratica nelle ultime stagioni. In Serie A la fetta più grande delle polemiche e delle voci sulle inchieste se l’è aggiudicata la Juventus che sta già scontando la penalizzazione di 15 punti in classifica e ora potrebbe vedersi affliggere altre penalità.

Ma non c’è solo la Juve sul banco degli imputati. La Procura FIGC sta lavorando anche su altri casi che stanno diventando man mano sempre più gravi e pericolosi.

Penalizzazione in classifica: ora è ufficiale

La Procura Federale ha chiuso le indagini e ora è tempo di passare ai fatti. La situazione sta diventando sempre più complicata in classifica e ora si rischia grosso anche in vista del futuro. Dalla Serie A alla Serie C: i guai con la giustizia sportiva non hanno mai fine.

Il calcio italiano è stato investito da un’ombra di irregolarità che, ora, la Procura Federale sta cercando di smascherare. Ci sono già state sanzioni e penalizzazioni ma la situazione è ancora sotto controllo per verificare la regolarità dei campionati.

Dopo la penalizzazione alla Juventus in Serie A, anche il Siena in Serie C è stato penalizzato dalla FIGC.

Penalizzazione Siena: il comunicato della FIGC

La FIGC ha annunciato una penalizzazione di 2 punti in classifica per il Siena. La squadra toscana, facente parte del Girone B di Serie C, è ora al centro di un vortice di polemiche dopo le indagini portate avanti dalla giustizia sportiva.

Sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha emanato una nota con cui ha spiegato i motivi che hanno portato alla penalizzazione per il Siena in classifica.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo l’inibizione di 3 mesi per il presidente Emiliano Montanari.

La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021”.

Penalizzazione di 2 punti al Siena: la nuova classifica

La penalizzazione di 2 punti al Siena cambia la classifica di Serie C. Il Girone B, comandato attualmente dalla Reggiana, vede i bianconeri toscani ancora ai playoff, con due partite ancora da giocare. Dopo la penalizzazione è cambiata la classifica, ora per il club toscano conterà vincere entrambe le partite finali per riuscire ad sperare ancora nella promozione in Serie B.