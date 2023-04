Ancora frizioni per Nicolò Zaniolo che ha da poco lasciato la Serie A per il Galatasaray, il tecnico del club non è felice del suo operato.

Lo scorso 8 febbraio, a calciomercato ormai chiuso in Serie A, almeno per quanto riguarda gli affari in entrata, la Roma ha ceduto il cartellino di Nicolò Zaniolo ai turchi del Galatasaray.

In seguito ad un tira e molla tra società e giocatore, c’era infatti un’offerta da parte degli inglesi del Bournemouth vicina ai 30 milioni di euro che il club giallorosso avrebbe gradito di più, Zaniolo alla fine ha accettato il trasferimento ad Istanbul.

Una via di mezzo che ha permesso al fantasista di togliersi di dosso la pressione derivante dalla Capitale e alla Roma di fare finalmente cassa. Visto il contratto in scadenza, i giallorossi si sono accontentati di circa 16 milioni di euro. Con il 15% finito nelle casse dell’Inter, ex club di Zaniolo.

A rischio l’avventura di Zaniolo in Turchia

Operazione condita da una clausola rescissoria che potrebbe permettergli di tornare in Serie A. Il tutto, però, durante le prossime finestre di calciomercato. In Italia continuano a seguire le prestazioni di Zaniolo.

Prestazioni che fin qui sono state altalenanti. Stando a quanto emerge da fonti turche, vicine al Galatasaray, il suo nuovo club giallorosso sarebbe contento a metà dell’avventura di Zaniolo in Turchia.

Da quello che si apprende, il primo a storcere il naso sarebbe stato il tecnico Okan Buruk. Anche lui vecchia conoscenza del calcio italiano. Anni fa, infatti, l’ex centrocampista turco giocò tre stagioni con addosso la maglia proprio dell’Inter. L’allenatore del Galatasaray avrebbe infatti intenzione di fare fuori Zaniolo. Il motivo è piuttosto lampante per la guida tecnica del club di Istanbul. Il quale, a differenza dei tifosi giallorossi, non sarebbe particolarmente felice dell’apporto del calciatore.

Il tecnico del Galatasaray ha un problema con Zaniolo

Per Buruk c’è un problema con l’ex Roma. Secondo la stampa turca, il tecnico del Galatasaray starebbe pensando di concedere almeno un turno di stop al nuovo arrivato. Il motivo è presto detto. Il tecnico pretende di più da Zaniolo. Il supporto in fase difensiva da parte del centrocampista nel giro della Nazionale sarebbe stato giudicato insufficiente e questo potrebbe presto costargli la panchina.

Dopo la sconfitta arrivata nel derby contro l’Istanbul Basaksehir ai quarti della coppa nazionale, Buruk ha iniziato a pensare ad alcune modifiche. La prima potrebbe riguardare proprio Zaniolo. Sebbene il numero 17 del Galatasaray sia già riuscito a segnare il suo primo goal in questa nuova avventura in Turchia, il suo rendimento è stato giudicato troppo altalenante. Il mister chiede un equilibrio che Zaniolo, in questo momento, non gli può garantire.

Il prossimo appuntamento in campionato dei primi in classifica in Super Lig è previsto per venerdì prossimo. Per l’occasione il club di Zaniolo sarà avversario in casa del Kayserispor. Chissà quali ripercussioni avrà la panchina sull’umore di Zaniolo. Calciatore dalle grandi doti tecniche e fisiche che, però, troppo spesso si fa prendere la mano e dà sfogo a comportamenti poco professionali.