Calcio in lacrime, muore il giocatore: si parla di assassinio

Un grave lutto scuote il mondo del calcio, c’è addirittura un caso di assassinio che andrebbe a sconvolgere la tranquillità del campionato.

Gli sportivi ora seguono questo mistero, il calciatore è morto a 24 anni ma ci sono tante zone d’ombra per quello che sembra un vero e proprio caso. Il lutto nel mondo del calcio apre le porte a qualcosa di decisamente imprevisto.

Lo spazio per lo sport si fa sempre più raro, aprendo così la pagina della cronaca nera. Il lutto nel mondo del calcio assume contorni decisamente più ombrosi. Non è semplice fatalità, si tratta di una tragedia e di un presunto assassinio che getta tutti nello sconforto.

Le lacrime in campo per la sua scomparsa sono state tante, si cerca ora di fare chiarezza su un caso ancora con tanti passaggi misteriosi. L’attaccante non sarebbe morto per cause accidentali e gli inquirenti non tralasciano nulla, proprio perché questa storia sembra molto più complicata di quanto si possa pensare.

Giocatore ucciso, club sotto shock

Sarebbe stata una coltellata fatale a metter fine alla vita del calciatore, un attaccante che si era reso spesso protagonista in campo con gol e belle giocate. Lasciando così i tifosi nell’angoscia, la sua morte lascia increduli e sono tante le lacrime versate dai tifosi, alla ricerca di giustizia per uno dei casi più controversi degli ultimi tempi. E’ la provincia di Cadice a essere tristemente protagonista: hanno assassinato Paco Naval, calciatore 24enne.

Il fatto sarebbe avvenuto al di fuori di un campo da calcio. Un ragazzo di 20 anni avrebbe aggredito Paco Naval, infilandogli un grosso coltello in petto. Arrivati i primi soccorsi, è stato portato all’ospedale di Sanlucal de Barrameda e Jerez de la Frontera, le condizioni del calciatore sono apparse subito però disperate. Una lotta contro il tempo, ma i tifosi sono scoppiati in lacrime, quando è avvenuto il decesso.

Assassinio dell’attaccante avvenuto in Spagna

Paco Naval giocava nel Chiponia, non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte della Federcalcio spagnola. I vertici del calcio sono increduli per questo lutto e in lacrime per quanto avvenuto all’attaccante. Sono stati fissati tre giorni di lutto nella città di Chiponia, nonché arrivano altri messaggi di condoglianze da parte dei club di Liga e dagli sportivi. Un assassinio che lascia senza fiato, la vita di un giovane calciatore è stata infranta da quello che poteva essere un suo tifoso. Il 20enne autore del gesto è stato già tradotto in carcere, in attesa del processo.