Calciomercato Inter: società obbligata, c’è un grosso problema – SKY

Aggiornamenti di calciomercato riguardo l’Inter. Arriva l’annuncio da parte di Sky, ecco cosa sta succedendo.

Ultimissime di calciomercato riguardo l’Inter. Marotta è a lavoro in vista della prossima stagione. Il dirigente, insieme ad Ausilio, vuole capire come migliorare questa squadra che in Europa sta regalando tante emozioni ai propri tifosi. La partita contro il Benfica è stata particolarmente apprezzata dalla dirigenza, ecco perché per il futuro c’è un grosso problema.

La partita di Champions League ha lasciato dei segnali inequivocabili. La prestazione in Europa dell’Inter contro il Benfica ha convinto anche i dirigenti che adesso sono obbligati a rispettare le attese.

Calciomercato Inter: l’annuncio spiazza i tifosi

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’Inter: la squadra neroazzurra contro il Benfica è apparsa in ottima forma. In particolar modo due giocatori hanno dimostrato e confermato il proprio valore. Un dato non da sottovalutare per i dirigenti che adesso sono alle prese con i rinnovi di contratto.

Ecco perché questo andamento ottimo in Europa può essere un grosso problema per l’Inter che deve fare i conti con i rinnovi di contratto. Le prestazioni super dei giocatori in Champions possono penalizzare l’Inter, visto che l’attenzione delle big europee è rivolta ai giocatori che più di tutti si mettono in evidenza in Champions League.

Contro il Benfica, per esempio, due protagonisti dell’Inter hanno catturato l’attenzione delle big europee. Non è un mistero, per esempio, l’interesse da parte del Liverpool per Barella e del Real Madrid per Bastoni. La gara dei due contro i portoghesi è stata una conferma della loro crescita anche in ambito europeo.

Calciomercato Inter: cresce la valutazioni di Barella e Bastoni

Ecco perché la società per il futuro ha un grosso problema: ovvero cedere alla tentazione di vendere nel prossimo calciomercato Barella e Bastoni. I due giocatori italiani sono protagonisti di questa Inter. Il loro valore può crescere ancora di più, se la squadra dovesse andare avanti in Champions League.

Calciomercato Inter: l’annuncio di Di Marzio su Barella e Bastoni

Queste le parole di Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, in merito alla super prestazione dell’Inter contro il Benfica.

“In Champions League il Benfica non perdeva da tredici partite, posso dire che nell’Inter Bastoni e Barella sono stati determinanti. Adesso penso che il rinnovo con i neroazzurri del difensore sia quasi obbligatorio. In Portogallo c’erano anche i suoi agenti. Per quanto riguarda Barella, è migliorato sotto il punto di vista caratteriale”.

Dichiarazioni, quelle di Di Marzio, che confermano le indicazioni del campo: adesso l’Inter dovrà muoversi di conseguenza e tenere i due gioielli come Bastoni e Barella.