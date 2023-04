Calciomercato Milan: più di 100mln per Maignan, tifosi tremano

Dopo l’ennesima prestazione superlativa di Mike Maignan, aumentano le voci di calciomercato riguardo il suo futuro al Milan. Adesso a tremare sono i tifosi rossoneri.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato Milan: ecco le ultimissime sul destino di Mike Maignan. L’estremo difensore francese anche ieri, nella prestazione contro il Napoli in Champions League, è stato uno dei migliori. Ha catturato l’attenzione di molte big che sono pronte a prenderlo nella prossima sessione estiva di calciomercato: ecco svelato il suo valore.

L’infortunio che ha tenuto fermo Mike Maignan, nella prima parte di stagione, ha compromesso la stagione del Milan. Da quando è tornato tra i pali, il francese ha offerto prestazioni di livello e contribuito alle vittorie dei rossoneri sia in campionato che in Champions League. La gara di ieri, per esempio, è stata l’ennesima dimostrazione con il portiere che è risultato uno dei migliori in campo avendo salvato più volte il risultato nel quarto di finale contro il Napoli.

Ecco perché la prestazione in Champions League, unite a quelle in campionato, fanno crescere notevolmente il valore di Maignan con le big europee che lo stanno osservando in vista del prossimo calciomercato estivo 2023.

Ultime calciomercato Milan: quanto costa Maignan, offerta super

C’era un po’ di scetticismo quando il Milan nell’estate 2021 decise di prendere Maignan dal Lille per sostituire Gigio Donnarumma. Lo stesso scetticismo che è stato subito rimosso dopo le prestazioni del francese che non hanno fatto rimpiangere per niente Gigio. Adesso Maignan è diventato un punto di riferimento per il Milan con Pioli che non può farne a meno. Il suo valore è cresciuto tantissimo anche grazie alle sue prestazioni.

Anche ieri ha dimostrato di essere fondamentale per il Milan, nella sfida contro il Napoli nel quarto di finale di Champions League ha salvato più volte la porta. Ecco perché le big europee l’hanno messo nel mirino in vista della prossima sessione di calciomercato.

Ecco l’annuncio da parte di Bobo Vieri che, nel corso della diretta sul proprio canale Twitch, ha svelato la valutazioni di Mike Maignan.

Calciomercato Milan: Vieri svela il prezzo di Maignan

Queste le parole dell’ex attaccante dell’Inter, che per un periodo ha militato anche nel Milan. Vieri si è soffermato sul valore in sede di calciomercato di Mike Maignan, protagonista assoluto del Milan.

“Possiamo dire che Maignan è un fenomeno. Quando sei allo stadio e lo vedi pensi che non subirà mai un gol. Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Posso metterlo tra i grandi portieri della storia del calcio. Sono sicuro che se non si fosse fatto male oggi il Milan avrebbe in classifica 10-12 punti in più”.

Parole d’elogio che spingono i grandi club a valutare con attenzione l’acquisto di Maignan nel prossimo calciomercato: ecco chi potrebbe farsi sotto per l’acquisto del francese.

Calciomercato Milan: Maignan al Bayern Monaco

Con l’infortunio di Neuer, che si è rotto una gamba, e le prestazioni altalenante di Sommer, il Bayern Monaco per il futuro potrebbe prendere dal Milan Maignan. I bavaresi sono quelli che necessitano di un portiere, tra le big del calcio europeo. La valutazione dell’estremo difensore francese, ad oggi, è davvero alta. Ecco perché solo poche squadre tra cui il Bayern Monaco possono avere l’aspirazione di prenderlo.