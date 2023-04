Elisabetta Gregoraci, la scollatura è da bollino rosso: che lato A

Elisabetta Gregoraci nei suoi scatti sui social è sempre devastante: la showgirl calabrese mette in mostra le solite curve favolose.

Modella di grandissimo fascino, personaggio televisivo di sempre maggior spicco e sempre presente nelle cronache di gossip. Tutto questo è la fantastica Elisabetta Gregoraci, che con il passare degli anni si conferma sempre più nel cuore di tutti gli italiani.

La showgirl calabrese, con la sua bellezza mozzafiato, non è mai passata inosservata e si è guadagnata un folto pubblico di ammiratori. Che continuano a rimanere senza parole di fronte alla sua sublime eleganza.

Elisabetta Gregoraci, icona di fascino e femminilità all’italiana che fa battere il cuore

Come detto, Elisabetta ha saputo ritagliarsi un posto di spicco nel panorama del mondo dello spettacolo nostrano. Con un percorso che l’ha portata a svettare non soltanto per la sua avvenenza, cui pure è davvero difficile resistere.

La Gregoraci, come si può notare anche dai messaggi che spesso riceve dagli ammiratori di lunga data, si è fatta apprezzare anche per il suo modo di essere. Le critiche, a certi livelli, non mancano mai, è vero, e ci saranno sempre gli haters che continueranno a criticarla, in special modo per il suo rapporto con Flavio Briatore, padre di suo figlio. Ma Elisabetta non se ne cura e continua ad andare avanti a testa alta.

I sostenitori, del resto, sono comunque in larghissima maggioranza. E non si perdono nemmeno una novità della sua vita, seguendola sull’aggiornatissimo profilo Instagram che pullula di scatti celestiali.

Elisabetta Gregoraci, curve da distanza ravvicinata pericolosissime: bucano lo schermo

Elisabetta vanta un pubblico vasto sul social network, di quasi due milioni di followers. E ai suoi fan non fa mai mancare immagini da capogiro.

Uno degli ultimi scatti, così come ve lo proponiamo, ci offre un primo piano davvero clamoroso di Elisabetta. Bellezza mozzafiato, ma l’attenzione, inevitabilmente, finisce sulla parte bassa dello schermo, dove, da sotto la giacca, spunta una scollatura a dir poco micidiale. Un lato A esplosivo e ipnotico che accende la fantasia e la passione degli ammiratori come non mai, impossibile rimanere indifferenti di fronte a una visione del genere. E infatti come al solito si moltiplicano i complimenti e i like per una delle bellezze più acclamate d’Italia, che arriva, a quanto pare, alla bella stagione in grandissima forma. Anche se c’erano pochi dubbi in merito.