Juve: cacciano l’allenatore, la scelta su Allegri

Sarà un mercato che da un momento all’altro potrebbe innescare una reazione a catena quello degli allenatori. Anche la Juventus e Allegri coinvolti in questo grosso giro.

Ci sarebbero delle importanti novità che riguarderebbero proprio alcuni allenatori nello specifico pronti ad essere messi alla porta dai rispettivi club, a quel punto bisognerà rimpiazzarli.

Una decisione che può riguardare da vicino anche la società bianconera e il tecnico toscano che può dare una svolta alla propria carriera.

Calciomercato Juventus: la scelta su Allegri

Arrivano nuove notizie in merito a quella che sarà la strategia bianconera in vista delle prossime stagioni. Perché proprio in questi giorni la Juventus saprà quello che può essere il proprio destino in merito ai punti di penalizzazione in classifica di Serie A che possono avvicinare il club o allontanarlo dalla zona Champions League per parteciparvi il prossimo anno. Intanto, arrivano delle nuove notizie in merito a quella che sarà la scelta del club anche sul proprio allenatore che da un paio di anni non ha convinto a pieno, poi però c’è stata una netta ripresa in questa seconda parte di stagione.

Allegri e la Juventus sono legati da un contratto fino al 2025 abbastanza costoso. Si proverà a parlarne con il tecnico per capire se potrà venire incontro alla società andandone a firmare uno più lungo e meno caro. Ma allo stesso momento l’allenatore italiano si guarda attorno per quello che può accadere, perché diverse grandi società stanno pensando di cambiare e di esonerare i propri allenatori. Ecco che allora il nome del tecnico toscano compare nelle liste di diverse società di livello.

Real Madrid, Chelsea, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e tanti altri club forti pensano di cambiare la guida tecnica al termine di quest’anno. Una decisione che può portare Allegri a lasciare la Juve in caso dovesse arrivare la maxi offerta.

PSG: Galtier esonerato per razzismo, c’è Allegri

Chi rischia di più di tutti, sia per i risultati sportivi che per il caso razzismo che è venuto fuori, è proprio Galtier che sarà esonerato dal PSG a fine stagione. L’ex tecnico del Nizza è stato accusato da quello che era il direttore sportivo del club francese, Fournier: «Mi disse che in squadra c’erano troppi neri e troppi islamici».

Il PSG indaga ma ha già deciso di esonerare Galtier e può affidare la panchina a Massimiliano Allegri che però dovrebbe prima separarsi dalla Juventus.

PSG: Allegri scelto come nuovo allenatore da Campos

Allegri è un pallino di Campos, ds del PSG, che sembra aver già avuto dei contatti con il tecnico. I due sono grandi amici e questo può favorire l’operazione per far diventare Allegri il nuovo allenatore del Paris Saint Germain.