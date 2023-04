Ha stregato Mourinho: la colonna del Bologna verso Roma

La Roma, nonostante un finale di stagione impegnativo, sembra già pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo.

Con un piazzamento in Champions League da raggiungere, e con un quarto di finale di Europa League da disputare, la Roma sembra anche programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

La dirigenza giallorossa, infatti, sembra voler regalare i rinforzi richiesti da José Mourinho, che necessità di tasselli importanti, soprattutto in caso di qualificazione nella massima competizione europea. Il reparto che il club capitolino intende rinforzare è il centrocampo, visto anche in futuro incerto di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, infatti, potrebbe fare ritorno al Paris Saint Germain, anche se la società sta cercando una soluzione per tenerlo in rosa. Nonostante questo, la Roma si sta guardando intorno, tanto che sembra aver individuato il centrocampista da regalare allo special one in estate.

Mourinho stregato, la Roma ci prova: obiettivo Schouten

Come detto, nonostante un finale di stagione infuocato, la Roma sembra già pianificare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. La dirigenza giallorossa lavora sul centrocampo, che necessita di ritocchi importanti. Oltre alla situazione legata a Wijnaldum, che la dirigenza cercherà di confermare, José Mourinho sembra avere le idee ben chiare su chi provare a portare nella capitale.

Stiamo ovviamente parlando di Jerdy Schouten, centrocampista olandese classe 1996 del Bologna. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione in maglia rossoblu, che lo ha visto fornire tre assist in 28 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Le ottime prestazioni fornite sotto la guida di Thiago Motta non sono passate inosservate, tanto che José Mourinho sembra essere rimasto stregato dalle sue qualità. Il Bologna lo acquistò dagli olandesi dell’Excelsior nell’estate del 2019 per circa 2 milioni di euro, e sembra intenzionato a chiedere una cifra importante per il classe 1996, visto anche il contratto in scadenza nel 2026.

La Roma sembra intenzionata a fare sul serio, con il ragazzo che potrebbe spingere per essere ceduto in caso l’offerta dei giallorossi si palesasse ufficialmente. La cosa certa è che la società giallorossa è intenzionata a provarci seriamente, visto che il tecnico portoghese lo ha individuato come uno dei rinforzi principali per la prossima stagione. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo: Tiago Pinto è al lavoro per cercare di esaudire il desiderio dello special one. Per Schouten il grande salto potrebbe arrivare a breve.