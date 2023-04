Haaland alla Juve: svolta improvvisa

Erling Haaland alla Juventus: dopo il grande rimpianto del suo mancato arrivo qualche stagione fa spunta una svolta improvvisa.

Il centravanti del Manchester City era stato associato alla Juve prima del suo approdo al Borussia Dortmund ma purtroppo per i tifosi l’affare non andò in porto: spunta però una svolta improvvisa che rischia di cambiare tutto.

Quando si parla di Erling Braut Haaland la mente va subito ai numeri pazzeschi che l’attaccante norvegese macina di stagione in stagione. L’attuale numero 9 del Manchester City è il candidato numero 1 alla vittoria della Scarpa d’Oro, ma a sorprendere è sempre la continuità con cui riesce a segnare, al punto da avere una media in carriera di 1 gol a partita, qualcosa di sensazionale considerando che sin da subito si è trovato a competere ad altissimi livelli. Il classe 2000 norvegese era stato in passato associato alla Juventus, ma il suo agente, il compianto Mino Raiola, preferì come destinazione per il suo assistito il Borussia Dortmund: ad anni di distanza potrebbe però esserci una svolta che riguarda indirettamente i bianconeri e lo stesso Haaland.

Juve riprovaci: un altro Haaland si prepara a sbancare in Europa

Guardando l’impressionante capacità realizzativa di Haaland, il suo fisico possente misto a una velocità non comune e la grande adattabilità anche a un gioco complesso come quello di Pep Guardiola, è facile pensare che di gente come lui ne passi una ogni 100 e passa anni. La realtà alle volte però supera la fantasia ed ecco dalla Norvegia, curiosamente proprio dal Molde, potrebbe già arrivare un nuovo cyborg.

L’obiettivo delle squadre di mezza Europa è ovviamente quello di stare ancora più attenti ai centravanti che potrebbero vagamente somigliare al robot del City, per anticipare la concorrenza e assicurarsi un futuro fatto di gol e soddisfazioni, ed anche la Juve, che proprio ad Haaland andò vicino, potrebbe quindi strizzare l’occhio al campionato norvegese per osservare con grande attenzione Albert Braut Tjaland, cugino di Erling.

Attaccante classe 2004, Tjaland si preannuncia essere colui che potrebbe sfidare il cugino dando vita a una gara a suon di gol nei migliori teatri offerti dal calcio europeo. Il costo del giocatore oggi al Molde, stessa società che ha lanciato il numero 9 del Manchester City, si aggirerebbe intorno ai 3 milioni, decisamente non proibitivo se si crede nelle sue potenzialità, e la Juve avrebbe anche il terreno giusto dove accoglierlo, vale a dire quella Next Gen che tante soddisfazioni sta dando ai bianconeri: quali sono però le caratteristiche di Tjaland?

Albert, così come il cugino Erling, sembra avere un naturale senso del gol, tanto è vero che nei suoi unici 7 minuti giocati con la maglia della prima squadra del Molde ha già realizzato una rete, ma stando ai pochi video trovati sul web sembrerebbe leggermente meno proropente e più tecnico. Di Tjaland si era già parlato poco più di un anno fa quando fu pubblicata la notizia, in realtà mai davvero confermata, che con la primavera dello stesso Molde avesse segnato ben 64 in 37 presenze, ma anche qualora non fosse vero, a confermare il suo senso del gol, c’è la rete realizzata in sole 2 presenze (per un totale di 80 minuti) con l’Under 17 della Norvegia. Insomma, la famiglia Haaland sembra aver prodotto un altro campione, starà alle società europee, e perchè no alla Juventus, riuscire a muoversi con un ragionevole anticipo.