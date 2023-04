Inter: stagione finita, altra tegola per Inzaghi

Guai per Simone Inzaghi e l’Inter che perdono uno dei migliori giocatori della rosa in vista di questo rush finale di stagione. Ci sono delle complicazioni a livello di infortuni per i nerazzurri.

Continua il momento di alti e bassi da parte della squadra allenata da Inzaghi che resta in bilico in vista della prossima stagione, tutto dipenderà dai prossimi risultati.

Ora però non arrivano buone notizie per l’allenatore dell’Inter per queste ultime giornate di campionato, dove il club è impegnato anche nelle coppe.

Infortuni Inter: altra tegola per Inzaghi

Una stagione davvero particolare quella dell’Inter di Inzaghi che è ad un passo dalla semifinale di Champions League, eppure, non c’è un andamento adeguato in campionato. Perché la squadra nerazzurra, che è anche in semifinale di Coppa Italia e si giocherà tutto al ritorno a San Siro dopo l’1-1 all’andata in casa della Juve, ha già totalizzato 10 sconfitte in campionato. Un andamento davvero da dimenticare per l’Inter che non vince in campionato da 4 partite di fila (3 sconfitte e 1 pareggio).

Diversi infortuni che hanno caratterizzato la stagione, ma anche l’aspetto mentale che non ha convinto tifosi e società. Alti e bassi da parte del club che non conferma di essere un top in questo modo. Ottima stagione in Champions, molto meno positiva in campionato. Per questo motivo ci sono riflessioni in corso sull’allenatore con il suo futuro che sarà deciso a fine anno. Oltre a questo però continuano ad esserci dei problemi in infermeria per l’Inter.

Il club spera di poter avere tutti a disposizione in queste ultime partite di stagione, mancano pochi mesi ormai al termine e si dovrà ottenere il massimo in ogni competizione. Ora ci sono delle nuove notizie che riguarderebbero proprio il problema infortuni dell’Inter con due giocatori su tutti che hanno allarmato l’ambiente in questi ultimi giorni.

Inter: infortunio Skriniar, rientro lontano

C’è grande incertezza su quelle che sono le condizioni di Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, ha dolore al nervo sciatico ancora e non si sarà quando tonerà in campo.

C’è grande apprensione per il rientro di Skriniar che salterà sicuramente anche la prossima partita di campionato e il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League contro il Benfica. Ad oggi non c’è certezza sui tempi di recupero.

Condizioni Calhanoglu: le ultime

Non solo Skriniar si è infortunato in questo periodo e ha saltato la partita Benfica Inter. Anche un altro giocatore chiave per gli schemi di Inzaghi è stato indisponibile, si tratta di Calhanoglu che però sembra ormai imminente al rientro.

Il calciatore turco potrebbe riposare la prossima in campionato o giocare solo uno spezzone di partita per poi essere a disposizione per la partita di ritorno di Champions League che si giocherà a San Siro.